UBA戰力分析／主將「小Q」梁瑜玲六年生涯最終曲　佛光破老四命？

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上季後畢業當家小前鋒陳郁婷、中鋒黃靖雯，新收3枚菜鳥，含自家普門高中後衛邱子芸、176公分大前鋒潘姿佑，及來自馬公高中174小前鋒顏芯菱，搭配上季既有9人，本季新舊12球員，小贏上季1人。
最值一提是「六朝元老」、碩二後衛「小Q」梁瑜玲，手指鑲有105、106學年普門HBL二連霸、107學年佛光UBA唯一冠，另類三連霸3金戒的「Q一姊」，全隊絕無僅有，上季18場全勤場均9.2分4.1籃板3.7助攻2.1抄截，三分球80投中21，極其全方位。
本季最後1年，梁瑜玲平常心以待，155公分但美好的仗已打過，103學年與陳孟欣聯手替七賢國中智取國中甲級聯賽亞軍，個人更寫下賽史上第一個「大三元」，銜接普門二連霸、佛光1冠，籃球生涯了無遺憾，教練檔楊淑淨、文祺與她默契無礙，最後一曲肯定不想讓她留白。
一樣18場全勤的3人，大四後衛李宜樺11分6.2籃板3.8助攻，三分球51中17，大三射手連文鈴11.7分4.9籃板2.7助攻2.7抄截，最擅的三分球160中40，場均進2.2個，大三中鋒「丁丁」陳丁綺8.8分7.2籃板，後衛黃渝庭16場5.6分、三分球41中12，大二中鋒陳佩伊16場4.8分5.9籃板，升大四的黃意娟，大二游宛穎、黃乙玲，本季得多扛責。