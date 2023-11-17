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冷氣團急凍探10°C！全家美式買1送1、暖暖包10元　7-11拿鐵買2送2

▲7-11厚乳拿鐵買2送2、暖暖包第2件5折；全家今起限3天，特大杯美式、大杯濃美式買1送1優惠，還有小白兔暖暖包買5送5（圖／7-11提供）
▲7-11厚乳拿鐵買2送2、暖暖包第2件5折；全家今起限3天，特大杯美式、大杯濃美式買1送1優惠，還有小白兔暖暖包買5送5（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今起冷氣團發威，部分地區將出現攝氏10度的最低溫，超商搶攻溫暖商機，全家今起限3天，特大杯美式、大杯濃美式買1送1優惠，還有小白兔暖暖包買5送5，平均單件只要10元；7-11即起至11月21日前，APP可寄杯「厚乳拿鐵」買2送2、門市厚乳拿鐵、暖暖包第2件5折優惠。

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🟡全家

📍門市｜11月17日至11月19日
◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）

◾特大杯美式買1送1（原價60元、特價30元）

購買現煮咖啡、私品茶全品項任一杯+9元即贈一個「聖誕主題杯塞」

◾熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時，任選加10元多1件或買5送5（原價20元、特價最低10元）

◾FMC墨烯發熱衣（原價699元）、無重力發熱衣（原價439元）、極暖絨發熱衣（原價649元），可享同價位加99元多1件

◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）

◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）

◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）

▲全家門市購買暖暖包，限時加10元多1件、買5送5優惠。（圖／全家提供）
▲全家門市購買暖暖包，限時加10元多1件、買5送5優惠。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月19日

◾FMC鹼性離子水1385ml 買1送1（原價35元、特價18元）

◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1（原價40元、特價20元）

◾農心超進化辛碗麵買1送1（原價99元、特價50元）

◾Paldo食麵王炒碼海鮮風味買1送1（原價99元、特價50元）

◾優雅食 星太郎香菜超寬條餅買1送1（原價39元、特價20元）

▲全家本週康康五優惠，11/17起至11/19限定，有咖啡、泡麵買1送1。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠，11/17起至11/19限定，有咖啡、泡麵買1送1。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月28日

◾ 貝納頌經典曼特寧／貝納頌經典拿鐵／貝納頌經典榛果風味拿鐵／貝納頌經典黑咖啡，同品項10入特價222元

◾ LCA活菌原味發酵乳／LCA活菌清爽發酵乳，同品項6入特價111元

◾ 農搾檸檬飲/農搾金桔檸檬飲/農搾檸檬青茶，同品項6入特價111元

🟡7-ELEVEN

📍APP行動隨時取｜即起至11月21日

◾厚乳拿鐵買2送2，每日限量8000組，每日每會員限購2組（原價65元、特價33元）

📍門市｜即起至11月28日

◾厚乳拿鐵享第2杯半價（原價65元、特價49元）

◾經典純奶茶、經典純奶青、CITY PEARL全品項，第2杯6折優惠。

◾滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1

◾白兔暖暖包指定品項第2件5折（活動即起至11月21日）

▲（圖／7-11提供）
▲7-11門市滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1。（圖／7-11提供）

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