入秋首波冷氣團來了！低溫「變天5大時程」一次看　最冷時刻曝光

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入秋首波冷氣團抵達，各地可以感受到明顯降溫，北台灣及花東白天高溫不到20度，中南部白天24度至26度，日夜溫差大，民眾要多注意。
🟡11月18日（六）大陸冷氣團影響框大
北台灣整天都偏冷，各地也相對較涼，尤其清晨及夜晚時段降溫相當有寒意，各地大多有機會發生今年度入秋新低溫，清晨部分地區最低溫將僅剩攝氏10度上下，不過17、18日各地降雨機率較低，都是多雲到晴天氣，不用太擔心濕冷的問題，不過早晚溫差仍相當大。
🟡11月19日（日）清晨寒冷、白天冷氣團減弱
週日清晨仍然感覺寒冷，白天起冷氣團減弱，各地白天高溫回升到23度至25度左右，不過早晚溫差仍然非常大。
🟡11月20日（一）各地開始回暖
各地白天感受更為舒適，高溫約25至28度左右，日夜溫差仍大，不過早晚氣溫已經有回升，而19日至20日各地天氣還是多雲到晴，僅有花東地區有零星短暫雨。
🟡週末穿搭攻略！最寒冷時刻要注意
這波冷氣團最寒冷的兩天落在今（17）日晚間到18日晨、18日夜至19日晨，如果是這時段要出門的民眾，衣物要穿暖，而睡覺時厚棉被也不可少哦！
因此整體來說這波冷氣團相對偏乾冷，至於下波變天的時間，氣象達人彭啟明也表示，從週一開始回暖之後，這種晴朗穩定日夜溫差大的天氣型態可以持續到下週三左右，下週四、五才會有新一波的東北季風南下再次帶來天氣變化，詳細的影響時間、各地的天氣型態、降溫幅度還有些變動空間，要再追蹤觀察！