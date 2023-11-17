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入秋首波冷氣團來了！低溫「變天5大時程」一次看　最冷時刻曝光

▲入秋首波冷氣團今（17）日抵達台灣，中央氣象署表示，今天各地多雲到晴，但是清晨乾冷空氣影響下，清晨各地仍然低溫。（圖／記者葉政勳攝）
▲入秋首波冷氣團今（17）日抵達台灣，中央氣象署表示，今天各地多雲到晴，但是清晨乾冷空氣影響下，清晨各地仍然低溫。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

入秋首波冷氣團今（17）日抵達台灣，中央氣象署表示，今天各地多雲到晴，但是清晨乾冷空氣影響下，中部以北、金馬低溫下探14度，南部、澎湖18度，東部16度，雖然中南部白天溫度相對較高，但是日夜溫差可以達10度左右，民眾還是需要多穿衣著。至於最冷時刻，則是從五晚上至週六清晨（11月17日至11月18日），以及週六晚上至下週日清晨（11月19日）要特別注意。《NOWnews》也特別整理冷氣團週末影響時程表，提供民眾一文看懂如何穿搭保暖。

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🟡11月17日（五）大陸冷氣團抵達

入秋首波冷氣團抵達，各地可以感受到明顯降溫，北台灣及花東白天高溫不到20度，中南部白天24度至26度，日夜溫差大，民眾要多注意。

🟡11月18日（六）大陸冷氣團影響框大

北台灣整天都偏冷，各地也相對較涼，尤其清晨及夜晚時段降溫相當有寒意，各地大多有機會發生今年度入秋新低溫，清晨部分地區最低溫將僅剩攝氏10度上下，不過17、18日各地降雨機率較低，都是多雲到晴天氣，不用太擔心濕冷的問題，不過早晚溫差仍相當大。

▲中央氣象局表示，今（21）日強烈大陸冷氣團南下，上半天感受濕涼，下半天就逐漸轉乾冷，各地傍晚之後都明顯轉冷。（圖／NOWnews資料照片）
▲入秋首波冷氣團今（17）日抵達台灣，中央氣象署表示，今天各地多雲到晴，但是清晨乾冷空氣影響下，氣溫降低不少。（圖／NOWnews資料照片）
🟡11月19日（日）清晨寒冷、白天冷氣團減弱

週日清晨仍然感覺寒冷，白天起冷氣團減弱，各地白天高溫回升到23度至25度左右，不過早晚溫差仍然非常大。

🟡11月20日（一）各地開始回暖

各地白天感受更為舒適，高溫約25至28度左右，日夜溫差仍大，不過早晚氣溫已經有回升，而19日至20日各地天氣還是多雲到晴，僅有花東地區有零星短暫雨。

▲氣象局預估，明日白天起各地會稍微回暖，小年夜當天東北季風增強，大年初二則有另一波冷氣團南下，屆時各地氣溫將明顯著轉冷。（圖／記者葉正勳攝）
▲這波乾冷的冷氣團到週日白天才會逐漸減弱，週一開始回暖。（圖／記者葉正勳攝）

🟡週末穿搭攻略！最寒冷時刻要注意

這波冷氣團最寒冷的兩天落在今（17）日晚間到18日晨、18日夜至19日晨，如果是這時段要出門的民眾，衣物要穿暖，而睡覺時厚棉被也不可少哦！

因此整體來說這波冷氣團相對偏乾冷，至於下波變天的時間，氣象達人彭啟明也表示，從週一開始回暖之後，這種晴朗穩定日夜溫差大的天氣型態可以持續到下週三左右，下週四、五才會有新一波的東北季風南下再次帶來天氣變化，詳細的影響時間、各地的天氣型態、降溫幅度還有些變動空間，要再追蹤觀察！

▲首波冷氣團明（17）日將抵達台灣，週五晚上至週六清晨，以及週六晚上至下週日清晨，是氣溫最為寒冷的時段。（圖／中央氣象署提供）
▲首波冷氣團今（17）日將抵達台灣，週五晚上至週六清晨，以及週六晚上至下週日清晨，是氣溫最為寒冷的時段。（圖／中央氣象署提供）

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