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以軍襲加薩最大醫院　發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

▲以色列與哈馬斯衝突爆發已超過1個月，加薩地區持續面臨空襲與轟炸。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與哈馬斯衝突爆發已超過1個月，加薩地區持續面臨空襲與轟炸。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社耶路撒冷16日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，以色列軍人在加薩走廊最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近發現一具遺體，是10月7日被巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」從以色列南部綁走的人質。

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法新社報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）公布這名遇害婦女名叫魏斯（Yehudit Weiss），並稱她是被加薩武裝分子「謀殺」身亡。

根據「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum），哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日闖進鄰近加薩的以色列集體農場社區貝里（Be'eri），65歲的魏斯從該社區的住家被綁走，她的丈夫則在攻擊過程中死亡，兩人5個孩子中的4人當時也在貝里，所幸都活了下來。

以色列官員說，哈瑪斯攻擊期間綁走大約240名人質，並殺害約1200人，其中多數是平民。

以色列自當時起對加薩進行轟炸與地面攻勢，統治加薩的哈瑪斯政府官員說，以方行動已造成1萬1500多人喪命，死者多半也是平民，而且包括數以千計的孩童。

哈瑪斯曾多次指控，以色列密集轟炸加薩走廊，得為人質死亡負責。

以色列特種部隊昨天一早開始突襲西法醫院。一名官員說，他們在醫院電腦上發現人質相關影像。

紅新月會（Red Crescent）昨天則說，上個月遭到致命空襲的加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）正在發生一波「暴力攻擊」。

聯合國（UN）已表示，加薩36間醫院被捲入以哈戰爭，其中逾半數因資源短缺、戰鬥或受損而停止運作。（譯者：楊昭彥）1121117

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