柯文哲落淚畫面曝光！揭「藍白合成局」原因　柯侯配最新民調出爐

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柯文哲說「在與基層選民互動的時候，發現了太多人民的痛苦，選民都希望政黨輪替，熱切希望國家改變」他知道如果讓民進黨繼續執政，經濟一定不會更好，所以最後才會做出藍白合這個決定，內心也是非常艱難的選擇。
對於外界認為用這種民調方式讓太多，已經是大致認輸，「侯柯配」出現機率非常高，柯文哲也表示「過去這段時間到目前爲止，民調都是我領先，有信心18日的民調會贏，希望大家不要這麼悲觀，也不要放棄，這兩天還是要努力接民調電話。」
柯文哲在會中表示，常常會想到支持者對他喊話「只要阿北不放棄，我們也不會放棄」講到該處，柯文哲也哽咽落淚的說「今天我也要拜託你們，只要你們不放棄，我就不會放棄」與會者也有人聽了柯文哲一番言論後跟著落淚，一旁的柯辦發言人陳智菡當即發聲「主席加油」，黃珊珊則也是出言安慰「主席加油，我們在你身邊別擔心，我們打死不會跑，大家加油」。
事實上，最終藍白合結果會在18日才公布，倒數最後一天到底是何種組合還很難說，根據《NOWnews》16日推出的「藍白合你挺哪個組合」民調當中，截至今（17）日上午7時，有高達82.58%贊成「柯侯配」出線，而「侯柯配」得票率則只有17.42%，今天還有一天民調的時間，柯文哲要在18日結果公佈前翻盤也不是不無可能！
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