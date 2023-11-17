職場薪女力／化危機成轉機！燦星總座殳蓁蓁力挽狂瀾

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只是雖然飯店業也與旅行社關係密不可分，但從飯店業走進旅行社工作，更要挽救燦星運營危機，殳蓁蓁靠的不只是亮麗的成績，還需要一份勇氣，在這份機緣下，她勇敢接下挑戰。
這樣的華麗轉身，造就的是一段佳話，燦星藉以成為悅榕集團總代理，開發高端與深度旅遊，殳蓁蓁利用最熟悉資源，帶領燦星逆風飛翔，不只帶人也帶心，像是旅展期間，她親自站在第一線招攬消費者，跟著同仁一起拚業績，激盪出員工的戰鬥力，處此之外，她也端出多元發展策略積極布局，也許是飯店業長期磨練出的溝通柔軟度，以及她勇敢衝刺、幹練的個性，她逐步完成每個計劃，卻又不囿於現在，洞悉市場又大膽行動。
2022年台鋼集團入資燦星旅遊，成為燦星旅遊大股東，還向台鋼關係企業喊話，一起拉燦星一把，將相關旅遊都委由燦星處理，更讓燦星上下吃下一顆定心丸。
殳蓁蓁藉勢掌握疫後復甦紅利，並選擇推出包機，冒著相當大的風險，引起市場注意，就像是一場豪賭，值得慶賀的是，結果成功為燦星逐步打開台灣市場知名度，瞄準藍海市場大展鴻圖。
燦星旅遊今年下半年至2024年的佈局規劃，除了高知縣，計劃拓展更多的藍海市場，提供更多樣化的旅遊選擇給台灣旅客。更讓外界關注的是，燦星旅遊猶如起死回生，穩健發展，危機變成轉機後，下一步殳蓁蓁又會率燦星團隊達成哪些不可能的任務，大眾拭目以待。