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職場薪女力／化危機成轉機！燦星總座殳蓁蓁力挽狂瀾

▲燦星旅遊在2020年3月亞果遊艇集團入主之後，亞果董事長侯佑霖延攬新加坡悅榕集團台灣項目開發暨行銷處總監殳蓁蓁出任燦星旅遊總經理，讓燦星旅遊成功翻身，今年有望終止連8損。（圖／燦星旅遊提供）
▲燦星旅遊在2020年3月亞果遊艇集團入主之後，亞果董事長侯佑霖延攬新加坡悅榕集團台灣項目開發暨行銷處總監殳蓁蓁出任燦星旅遊總經理，讓燦星旅遊成功翻身，今年有望終止連8損。（圖／燦星旅遊提供）

記者許若茵／台北報導

燦星旅遊自2015年起連年虧損，在2020年3月亞果遊艇集團入主之後，亞果董事長侯佑霖延攬新加坡悅榕集團台灣項目開發暨行銷處總監殳蓁蓁出任燦星旅遊總經理，讓燦星旅遊成功翻身，今年有望終止連8損。

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殳蓁蓁是誰？攤開她的經歷，從悅榕閣行銷業務主任、中文化專案負責人、全球華人媒體副總監、到台灣區行銷及項目開發總監，她在悅榕集團服務19載，是資歷相當豐沛的飯店業領導人。

▲亞果董事長侯佑霖延攬新加坡悅榕集團台灣項目開發暨行銷處總監殳蓁蓁出任燦星旅遊總經理。（圖片來源／燦星旅遊提供）
▲亞果董事長侯佑霖延攬新加坡悅榕集團台灣項目開發暨行銷處總監殳蓁蓁出任燦星旅遊總經理。（圖片來源／燦星旅遊提供）
只是雖然飯店業也與旅行社關係密不可分，但從飯店業走進旅行社工作，更要挽救燦星運營危機，殳蓁蓁靠的不只是亮麗的成績，還需要一份勇氣，在這份機緣下，她勇敢接下挑戰。

這樣的華麗轉身，造就的是一段佳話，燦星藉以成為悅榕集團總代理，開發高端與深度旅遊，殳蓁蓁利用最熟悉資源，帶領燦星逆風飛翔，不只帶人也帶心，像是旅展期間，她親自站在第一線招攬消費者，跟著同仁一起拚業績，激盪出員工的戰鬥力，處此之外，她也端出多元發展策略積極布局，也許是飯店業長期磨練出的溝通柔軟度，以及她勇敢衝刺、幹練的個性，她逐步完成每個計劃，卻又不囿於現在，洞悉市場又大膽行動。

2022年台鋼集團入資燦星旅遊，成為燦星旅遊大股東，還向台鋼關係企業喊話，一起拉燦星一把，將相關旅遊都委由燦星處理，更讓燦星上下吃下一顆定心丸。

殳蓁蓁藉勢掌握疫後復甦紅利，並選擇推出包機，冒著相當大的風險，引起市場注意，就像是一場豪賭，值得慶賀的是，結果成功為燦星逐步打開台灣市場知名度，瞄準藍海市場大展鴻圖。

燦星旅遊今年下半年至2024年的佈局規劃，除了高知縣，計劃拓展更多的藍海市場，提供更多樣化的旅遊選擇給台灣旅客。更讓外界關注的是，燦星旅遊猶如起死回生，穩健發展，危機變成轉機後，下一步殳蓁蓁又會率燦星團隊達成哪些不可能的任務，大眾拭目以待。

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