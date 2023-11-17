柯文哲當副手「會監督侯友宜」！律師批：國際笑話、憲政草包現形
藍白合確定成局衝擊2024總統大選，雙方達成共識將以民調的方式來決定是「柯侯配」還是「侯柯配」出戰，不過外界認為民調比賽條件對柯文哲不利，最終很可能是「侯柯配」出線，柯文哲日前則也表示，如果自己成為副手「將會全力監督侯友宜」。對此，律師黃帝穎就直言「柯文哲說當副手要監督侯友宜，這是鬧國際笑話、憲政草包現形」。
記者張嘉哲/綜合報導
柯文哲日前在政論節目上被問到，如果最後是擔任副手的角色，是否會全力助選國民黨總統參選人侯友宜，柯文哲表示「他會全力監督侯友宜」。日前也在記者會上表示，換來國民黨執政的話，我也是很不放心，萬一國民黨一年後又走回貪污腐敗的路，由於台灣的政治制度行政權獨大，所以需要建立一個內政制衡的監督機制，這樣對國民黨牽制力量才大。
對此說法，律師黃帝穎也發表個人看法，柯文哲說當副手要監督侯友宜，這是鬧國際笑話、憲政草包，全球民主國家的副總統，憲法功能是備位元首，柯文哲鬧的國際笑話，就如同美國副總統賀錦麗在競選時如果說監督拜登，肯定被美國人民認定「不夠格」參選，因為毫無憲法常識！
黃帝穎說，柯文哲在藍白合後明顯進退失據，導致「憲政草包」現形，柯被迫接受「密室政治」的背後壓力，難道來自獨裁國家？而賴清德競總發言人陳世凱日前也表示，依據憲法規定，總統主要職權對外代表中華民國，對內得依法公布法律及行政院院長任命權等，並沒有明確的監督機構。陳世凱強調，正副總統應該是彼此合作，帶領國家前進，而非彼此監督，「柯文哲口中副總統監督總統」的想法，根本前無古人、後無來者，聞所未聞。
而藍白合結果究竟是「侯柯配」還是「柯侯配」，雙方同意如果民調超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由「侯柯配」得一點，結果於18日上午交由馬英九基金會公布。藍白合之後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦之立法委員候選人，不分區政黨票，由各黨各自努力。