唐禹哲認了有11歲私生子！坦言「和前女友生的」 未婚妻都知情
藝人唐禹哲日前在《披荊斬棘》第3季總決賽中，向混血女友求婚成功。近日他接受大陸媒體專訪，證實流傳在演藝圈許久的一件事，他承認自己有個11歲的兒子，是和前女友所生的，兩人沒有結婚，最終因相處無法磨合決定分開，現在兒子跟著媽媽住，他也一直跟兒子保持聯繫。
記者薛羽彤／綜合報導
唐禹哲求婚成功後引起外界關注，近日他接受大陸媒體專訪時，主動談起流傳在演藝圈多年的傳聞，「11年前我跟當時的女朋友，在未婚的狀況下，懷了孕」，兩人經過討論後決定把孩子生下來，「小孩非常可愛，也很聰明善良。」但在經過幾年後，唐禹哲發現和前任相處有些問題，「在相處過程中慢慢發現性格不合適，我自己也有自己的問題，當時做的也不夠好，所以最後選擇分開，但是作為小孩的爸爸，我對他的愛是不會有任何改變的。」最終兩人還是決定分開，仍一起共同撫養孩子。
即便和前任分開了，唐禹哲也跟兒子一直保持聯繫，他在大陸就會用微信跟兒子傳訊息，回到台灣也會帶他出來玩、吃東西，「因為第一次當父親的角色，很多方面做的可能還不夠完美，我會繼續努力學習成為一個更合格的父親。」唐禹哲也提到，和蘇小軒交往一段時間後，就有向她坦承自己有兒子，「當然她也需要時間去消化，但是後來在經過更多的相處和溝通後還是決定在一起，所以其實我也很感謝她。」
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