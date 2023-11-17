拜習會剛過！拜登又說習近平是獨裁者 布林肯「垮臉」瞬間引熱議
全球矚目的「拜習會」結束後，儘管美中關係看似顯現樂觀氛圍，但美國總統拜登（Joe Biden）在會後記者會時，坦言仍會將習近平視為「獨裁者」，讓外界擔心恐破壞這次會晤取得的成果。有外媒捕捉到拜登說出獨裁者的當下，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）疑似「垮臉」的畫面，引發熱議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》等外媒報導，為了15日的拜習會，美中雙方經過數個月的精心安排，其中不乏國務卿布林肯的居中斡旋，而拜登的獨裁者言論一出，布林肯似乎有點吃驚，甚至顯得坐立難安。
前義大利外交官卡內洛斯（Marco Carnelos）在社群平台「X」（前稱推特）上，嘲諷布林肯「絕望」的肢體語言，打下：「12個月的辛勤工作和外交努力，就這麼簡單的被一個字扔進廁所。」
雖然這並非拜登第一次將習近平稱為獨裁者，之前他就曾在評論習近平與中國間諜氣球時說過類似的話，但這次適逢拜習會剛剛落幕，立刻又說對方獨裁，極可能引發北京不滿。而中國外交部發言人毛寧16日則在例行記者會上，指控有關說法極其錯誤，是不負責任的政治操弄，「需要指出的是，總會有一些別有用心的人企圖煽動和破壞美中關係，他們注定不會得逞」，但拒絕針對「別有用心的人」進行更多說明。