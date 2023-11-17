將被列民眾黨不分區！黃國昌坦言「其實很猶豫」：立法院真的很累
前時代力量立委黃國昌昨（16）日宣布退出時代力量，加入民眾黨，晚間與柯文哲在網紅「館長」陳之漢的直播節目中同框，柯文哲稱會爭取黃國昌加入民眾黨不分區名單中，對此，黃國昌也透露，對於要不要回去立法院這件事情充滿猶豫，原因是之前待過，坦言「很累，真的很累。」
記者林莞茜／綜合報導
藍白合成形，為政壇帶來變數，前時代力量立委黃國昌宣布退出時代力量加入民眾黨，並表達支持民眾黨主席柯文哲提出的「把國家還給你」理念、聯合內閣。昨日兩人共同在陳之漢的直播節目《誰來Talk館》上，柯文哲當面親自邀請黃國昌，加入民眾黨爭取不分區「不能讓壞人一直猖獗，要進入體制內改革」，還笑說「民眾黨五個立委沒有一個黃國昌厲害」。
不過，黃國昌未明確表態，只是強調2024年他支持政黨輪替、支持聯合內閣，需要協商式民主來改變，只是對於要不要回去立法院這件事情充滿猶豫，原因是之前待過立法院「很累，真的很累」，因為目前民進黨不僅有行政權，國會也過半，且國會沒有聽證制度，導致國會監督力道很差，立委質詢反而像狗吠火車，但「不樂見台灣陷入黨同伐異的泥沼」。
至於何時公布不分區名單？柯文哲表示，民眾黨預計在19日以前公布不分區立委名單。