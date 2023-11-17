時隔18年再有球隊搬家！運動家確定離開奧克蘭遷至拉斯維加斯
大聯盟（MLB）主席Rob Manfred今（17日）宣布，經過各球團老闆投票決議，運動家正式離開奧克蘭，將搬遷至賭城拉斯維加斯，運動家也成為自2005年蒙特婁博覽會隊搬遷至華盛頓後，睽違18年再有大聯盟球隊搬家。
記者張志宇/綜合報導
目前運動家與奧克蘭體育館球場還有4年租約，預計在2028年租約到期後，將正式遷往拉斯維加斯，根《USA TODAY》透露，運動家已在拉斯維加斯的賭城大道附近購買了19.8公頃的土地，將作為新建主場的用地。
運動家總裁David Kaval透露新主場預計會有19.8公頃，且造價將超過15億美元，擁有35000個座位，且確定是屋頂可開合的球場，預計明年開始動工，最快將在2027年完工，盼2028年順利搬進新主場。
此外根據大聯盟記者Rob Manfred表示，「此次運動家搬遷，是由大聯盟各球團老闆投票同意通過，但仍有一項協議，那就是禁止運動家在轉戰至拉斯維加斯立刻轉賣球隊，因為預估到時運動家市值勢必會增加，為避免運動家老闆惡意賣球隊特地訂下此規則，若運動家堅持要轉賣球隊，到時將被課下重稅，且賣出球隊的錢將由大聯盟各球團一同瓜分。」
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