拜登向亞太重申承諾　稱美中關係穩定惠及全球

我是廣告 請繼續往下閱讀
拜登和習近平昨天在舊金山郊外的豪華莊園進行一年來首次會面，雙方承諾避免出現可能顛覆世界經濟的危險裂痕，APEC峰會隨後在如釋重負的氣氛中順利開幕。
兩人同意恢復美中軍事聯繫，習近平也承諾嚴厲打擊流入美國的芬太尼（fentanyl）藥物原料在中國製造。
拜登告訴APEC峰會，儘管北京努力在亞太地區擴大影響力，華府依然信守對此區域的承諾。
拜登說，習近平昨天問他「為什麼我們（美國）如此熱衷於太平洋地區事務」，「我說，那是因為我們是太平洋國家。因為我們，這個地區才有和平安全，讓你們得以成長。他對此沒有不同意」。
拜登表示，儘管美中仍因台灣議題存在分歧，但雙方正致力透過外交避免「意外或嚴重的誤解」。
他指出：「全球兩個最大經濟體之間的關係穩定，不僅對雙方有利，對全世界也是如此。」
拜登說，接下來兩天會談將聚焦於人工智慧（AI）、氣候韌性和供應鏈等議題，還說「我們今日面臨的挑戰與以往APEC領導人所面臨的挑戰不同」。
拜登先前提出「印太經濟架構」（IPEF），這是一項將美國與澳洲、韓國等志同道合的民主國家聯繫在一起的寬鬆貿易協定。然而，由於美國國內政治反對，印太經濟架構已遭遇阻礙。
負責國際經濟事務的美國副國家安全顧問派爾（Mike Pyle）告訴記者，這項協定並未遭到廢棄。
他說：「拜登總統將明確表示，美國將繼續在這個關鍵地區參與外交和經濟事務…多數貿易協定都需要數年才能完成。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1121117
更多「拜習會登場」相關新聞。