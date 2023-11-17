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拜登向亞太重申承諾　稱美中關係穩定惠及全球

▲美國總統拜登在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會上向亞太經濟體重申美國的承諾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會上向亞太經濟體重申美國的承諾。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國總統拜登今天在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會上向亞太經濟體重申美國的承諾，並稱他與中國國家主席習近平的會談將為這個區域和整個世界帶來穩定。

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法新社報導，拜登在峰會上說：「我們不會離開。」這個擁有21個成員的集團現正籠罩在美中關係緊張的陰影下。

拜登和習近平昨天在舊金山郊外的豪華莊園進行一年來首次會面，雙方承諾避免出現可能顛覆世界經濟的危險裂痕，APEC峰會隨後在如釋重負的氣氛中順利開幕。

兩人同意恢復美中軍事聯繫，習近平也承諾嚴厲打擊流入美國的芬太尼（fentanyl）藥物原料在中國製造。

拜登告訴APEC峰會，儘管北京努力在亞太地區擴大影響力，華府依然信守對此區域的承諾。

拜登說，習近平昨天問他「為什麼我們（美國）如此熱衷於太平洋地區事務」，「我說，那是因為我們是太平洋國家。因為我們，這個地區才有和平安全，讓你們得以成長。他對此沒有不同意」。

拜登表示，儘管美中仍因台灣議題存在分歧，但雙方正致力透過外交避免「意外或嚴重的誤解」。

他指出：「全球兩個最大經濟體之間的關係穩定，不僅對雙方有利，對全世界也是如此。」

拜登說，接下來兩天會談將聚焦於人工智慧（AI）、氣候韌性和供應鏈等議題，還說「我們今日面臨的挑戰與以往APEC領導人所面臨的挑戰不同」。

拜登先前提出「印太經濟架構」（IPEF），這是一項將美國與澳洲、韓國等志同道合的民主國家聯繫在一起的寬鬆貿易協定。然而，由於美國國內政治反對，印太經濟架構已遭遇阻礙。

負責國際經濟事務的美國副國家安全顧問派爾（Mike Pyle）告訴記者，這項協定並未遭到廢棄。

他說：「拜登總統將明確表示，美國將繼續在這個關鍵地區參與外交和經濟事務…多數貿易協定都需要數年才能完成。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1121117

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