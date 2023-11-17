台股早盤站上17200點　IC設計、觀光餐旅超旺

美股四大指數昨日漲多跌少，台北股市今（17）日開低走高，早盤一度跌20多點，但沒多久來到盤上漲30點，站上17200點以上。權值王台積電早盤跌4元，來到579元。其他重要電子股多在平盤附近震盪，鴻海漲約1%。而今日AI概念股表現差強人意，IC設計族群與觀光餐旅表現亮眼，像是迅杰飆漲停，笙科、安國、驊訊、智原漲4到6%。夏都、亞都飆漲停，寒舍、雲品、鳳凰、老爺知漲5到8%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數16日下跌45.74點，或0.13%，收34945.47點；那斯達克指數上漲9.84點，或0.07%，收14113.67點；標普500指數上漲5.36點，或0.12%，收4508.24點；費城半導體指數上漲12.01點，或0.32%，收3724.10點。
台北股市今日開低走高，早盤一度跌20多點，但沒多久來到盤上漲30點，站上17200點以上。權值王、晶圓代工龍頭台積電早盤跌4元，來到579元。同樣是晶圓代工的聯電強勢漲1%多，世界先進漲近1%，力積電小跌。
其他重要電子股如聯發科早盤漲0.5%，群創、友達、和碩與國巨在平盤附近。南亞科、大立光、旺宏與日月光小跌。華碩跌深反彈漲3%。鴻海漲約1%，來到102元。
今日AI概念股差強人意，指標股緯創早盤漲0.4%、廣達漲0.7%、英葉達小漲、緯穎在平盤附近，技嘉跌0.4%。IC設計族群表現依舊搶眼，迅杰飆漲停，笙科、安國、驊訊、智原漲4到6%，威盛、矽力-KY、旺玖、凌陽、聯傑漲3%多。
另外，觀光餐旅紅通通，夏都、亞都飆漲停，寒舍、雲品、鳳凰、老爺知漲5到8%，燦星旅、富野漲4%，遠雄來、雄獅、海灣、山富、南仁湖、易飛網與好樂迪漲1到3%。