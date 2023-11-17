MLB／大谷翔平盼簽約前得到隱私尊重！美媒爆洋基已經退出爭奪戰
大聯盟官方（MLB）今（17日）公布美聯MVP獎項，由自由球員大谷翔平全票當選。《ESPN》記者Jeff Passan也透露關於大谷翔平的最新動向，直言大谷希望不要有過多媒體干涉，希望媒體不要將鎂光燈都聚集在他身上。而目前自由市場上最有望得到大谷的球隊仍是洛杉磯道奇、德州遊騎兵與波士頓紅襪。
記者張志宇/綜合報導
記者Jeff Passan表示，「大谷翔平對於將加盟哪一隊十分保密，在他簽字之前，大家都不會知道太多消息，若是有球隊公開透露與大谷之間的談約細節，他將再另行考慮，畢竟這個圈子很小，大家都知道誰在做什麼事。」
不只記者Jeff Passan透露大谷翔平希望在簽約前得到更多隱私，美媒《Sports lllustrated》也表示，「市場上有許多球隊對大谷產生興趣，但大谷陣營依舊希望能秘密進行簽約，直到簽約的那一刻都不希望被洩漏簽約消息。」
此外Jeff Passan也指出，目前市場上對大谷翔平有興趣的球隊依舊為道奇、遊騎兵、紅襪，這三隊呼聲最高，但芝加哥小熊、舊金山巨人、西雅圖水手、多倫多藍鳥與紐約大都會仍有機會。值得一提，日前Passan在爭奪戰名單中還有紐約洋基，但在最新的大谷爭奪戰球隊中洋基已不在名單中。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁