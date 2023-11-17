汪小菲飯店改名斷開大S！突想改變外型 張蘭嚇到急跳針：不不不
大陸富商汪小菲2021年和大S結束11年婚姻。婚後他在台灣以愛妻之名開設酒店「S Hotel」，近日宣布將改名為「美憬閣」，徹底斷開大S，但飯店公關強調改名與老闆私事無關。汪小菲回到北京後，和媽媽張蘭直播，提到想要去染髮，張蘭在旁邊嚇得連喊好幾聲「啊不不不不不」，母子倆互動笑翻網友。
記者薛羽彤／綜合報導
汪小菲近日回到北京，出現在張蘭的直播中，突然提到想要去染髮，「過幾天我看把頭髮染成棕紅色行嗎？黃的呢？米色的呢？」一旁的張蘭急勸阻，連喊了好幾聲「啊不不不不不」汪小菲笑說：「看起來年輕一把？」張蘭還是堅持：「啊不不不」，直呼「你一弄完，誰都不是了」，強調兒子現在這樣就好，弄了頭髮她會認不出來。
事實上，汪小菲和大S離婚後爭議不斷，日前他突然在微博示愛前妻直喊「想復婚」，遭大S經紀人廖瑋琪批評「一邊詆毀又一邊示愛」、「以『愛』之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」汪小菲得知後不滿要求廖瑋琪道歉，而廖沒道歉汪小菲提告加重誹謗罪，北檢昨（16）日首度傳喚汪小菲、廖女出庭。汪委託代理人出庭，廖女受訪時被問到對方告妳什麼？廖笑說：「我也不知道耶！」
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