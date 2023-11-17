林襄真面目被揭發！巫苡萱控訴「臭酸雞湯丟桌上」　她不忍全說了

汪小菲飯店改名斷開大S！突想改變外型　張蘭嚇到急跳針：不不不

▲汪小菲飯店改名斷開大S，突然提到想改變外型，張蘭在一旁聽了急勸阻，直喊「啊不不不！」（圖／NOWnews資料照）
▲汪小菲飯店改名斷開大S，突然提到想改變外型，張蘭在一旁聽了急勸阻，直喊「啊不不不！」（圖／NOWnews資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

大陸富商汪小菲2021年和大S結束11年婚姻。婚後他在台灣以愛妻之名開設酒店「S Hotel」，近日宣布將改名為「美憬閣」，徹底斷開大S，但飯店公關強調改名與老闆私事無關。汪小菲回到北京後，和媽媽張蘭直播，提到想要去染髮，張蘭在旁邊嚇得連喊好幾聲「啊不不不不不」，母子倆互動笑翻網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲汪小菲嗓子沙啞，脖子還出現腫起的現象。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
▲汪小菲日前宣布在台北的酒店「S Hotel」將改名為「美憬閣」。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
汪小菲近日回到北京，出現在張蘭的直播中，突然提到想要去染髮，「過幾天我看把頭髮染成棕紅色行嗎？黃的呢？米色的呢？」一旁的張蘭急勸阻，連喊了好幾聲「啊不不不不不」汪小菲笑說：「看起來年輕一把？」張蘭還是堅持：「啊不不不」，直呼「你一弄完，誰都不是了」，強調兒子現在這樣就好，弄了頭髮她會認不出來。

▲▼汪小菲想染髮，遭到張蘭極力阻勸阻，母子倆互動笑翻眾人。（圖／微博）
▲▼汪小菲想染髮，遭到張蘭極力阻勸阻，母子倆互動笑翻眾人。（圖／微博）
▲▼汪小菲想染髮，遭到張蘭極力阻勸阻，母子倆互動笑翻眾人。（圖／微博）
 
事實上，汪小菲和大S離婚後爭議不斷，日前他突然在微博示愛前妻直喊「想復婚」，遭大S經紀人廖瑋琪批評「一邊詆毀又一邊示愛」、「以『愛』之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」汪小菲得知後不滿要求廖瑋琪道歉，而廖沒道歉汪小菲提告加重誹謗罪，北檢昨（16）日首度傳喚汪小菲、廖女出庭。汪委託代理人出庭，廖女受訪時被問到對方告妳什麼？廖笑說：「我也不知道耶！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

汪小菲正式斷開大S！證實「S Hotel改名」為美憬閣　親解名稱由來

汪小菲被大S經紀人指控「一邊詆毀一邊示愛」！復婚不成怒告誹謗

汪小菲突示愛大S想復婚　前女友張穎穎聽聞笑了「他演戲呢」

大S因為前夫求復婚壓力大！具俊曄心痛：大家不要相信汪小菲的話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞