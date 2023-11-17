貓熊外交沒喊卡？習近平暗示將派出新的「美中友誼使者」
中國將四川稀有動物貓熊作為外交大使，自1994年開始推動「貓熊外交」，以贈送或租借形式送往各國動物園，然而，近期多國陸續將貓熊送回中國，以及不少動物園因飼育貓熊付出的高昂成本而大喊吃不消，「貓熊外交」看似將畫下句點。不過這次中國國家主席習近平訪美，在舊金山出席美國商界主辦的晚宴時，暗示中國可能會向美國送出新的大貓熊，因為它們是「中美兩國人民的友誼使者」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《美聯社》等外媒報導，習近平15日在與商界領袖的晚宴上表示，願意繼續和美國在貓熊保護方面合作，盡力滿足加州人民的願望，深化兩國人民的友好關係，還說不少美國人民、特別是孩子們，捨不得與貓熊告別，還特意去動物園送行，他也充分了解到聖地牙哥動物園和加州人「非常期待及歡迎熊貓回歸」。
至於何時、何地提供貓熊，習近平則沒有透露更多細節，他在當天稍早與美國總統拜登會面時，似乎也沒有提及貓熊一事。不過從前述言論看來，新的旅美貓熊很有可能會去加州。
報導提到，過去幾年美中關係惡化，中國民眾開始要求歸還貓熊，有關美國動物園涉嫌虐待貓熊、未經證實的指控及影像充斥在中國的社交媒體上。
1972年美中外交關係正常化前，北京曾向華盛頓國家動物園贈送一對大貓熊，作為兩國友誼的象徵。後來北京以合約方式向美國其他動物園租借貓熊，所得收益則用來支持貓熊研究及保育計畫。由於原定12月初到期的美中合約談判未果，美香、添添及小奇蹟3隻貓熊已於本月自華府啟程、返回四川成都。而在加州聖地牙哥動物園的貓熊也已於2019年返回中國。目前全美僅剩4隻位於亞特蘭大動物園（Atlanta Zoo）的貓熊。