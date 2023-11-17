MLB／被大谷翔平撫摸親吻粉絲好羨慕 愛犬瞬間爆紅是世界稀有種
大聯盟（MLB）年度MVP獎項揭曉，大谷翔平以全票之姿榮獲生涯第二座美聯MVP，成為史上首位兩度全票獲獎的球員，除了大谷名字登上X熱搜榜之外，身旁的愛犬也意外爆紅，引起了球迷關注。
記者路皓惟/綜合報導
大聯盟超過百年歷史，僅大谷翔平是唯一兩度全票獲選MVP的球員，在今日MLB Netwrok節目中，他與愛犬一同迎接這份榮耀，大谷也超疼牠，不斷撫摸著牠的頭，還親吻牠，愛犬備受寵愛讓粉絲好羨慕，讓這隻可愛的小狗也獲得極大關注。
根據日媒《THE ANSWER》報導，大谷的愛犬是科克爾犬，一種來自荷蘭的犬種，曾在17、18世紀很流行，但目前屬於稀有犬種，特別在北美地區和亞洲很少見，據資料每年僅出生約100隻，尤其在日本當地，繁殖該品種的飼育者也相當少。
科克爾犬外觀特徵是擁有一條濃密多毛的尾巴，耳朵尖端的黑毛色，被稱為「耳環」；在性格方面，科克爾犬性格開朗友好、聰明且活潑乖巧，服從性高，與黃金獵犬類似，都十分親人。
因為大谷翔平的關係，科克爾犬瞬間爆紅，在Instagram和X（舊稱推特）等社群媒體上，許多飼主看到大谷獲得MVP後都非常高興。