最新民調曝光！柯侯配46.6%、侯柯配46.5%　在誤差範圍內

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在總統支持度上，民調顯示，如果是以柯文哲為正、侯友宜為副，柯侯配的支持度46.6%、賴蕭配支持度33.1%、柯侯配領先賴蕭配13.5%；如果是以侯友宜為正、柯文哲為副，侯柯配的支持度46.5%、賴蕭配支持度34.9%、侯柯配領先賴蕭配11.6%。
民調指出，若是比較柯侯配及侯柯配，兩者差距僅0.1%，在誤差範圍內。整體來說，在二組人馬對決的情況下，侯柯或柯侯對上賴蕭的優勢幅度差異並不大，但是經交叉分析，侯當正的可以消除柯支持者的性別劣勢，在過去幾次民調中，可以觀察到柯文哲的支持者有男多女少的狀況。
另外，現階段無黨籍的郭台銘是否參選到底，動向尚不明確，若為三組人馬競逐大位，民調顯示，如以柯文哲為正、侯友宜為副的柯侯配支持度為44.8%、賴蕭配支持度32.0%、郭賴配支持度8.3%；如以侯友宜為正、柯文哲為副的侯柯配支持度為43.9%、賴蕭配支持度32.9%、郭賴配支持度9%。
也就是說，如郭台銘堅持參選到底，柯侯配領先賴蕭配12.8%、侯柯配領先賴蕭配11% ，三組人馬的情況下，也是柯侯配優於侯柯配。
整體而言，由賴蕭配和藍白合兩組參選人競爭時，國民黨選民支持柯侯配的有73.1%、支持侯柯配的有89.9%；台灣民眾黨選民支持柯侯配的有85.1%、支持侯柯配的有60.6%。
由賴蕭配、藍白合和郭賴配三組參選人競爭時，國民黨選民支持柯侯配的有70.0%、支持侯柯配的有86.9%；台灣民眾黨選民支持柯侯配的有81.4%、支持侯柯配的有53.4%，可以看出，雖然柯正侯副會流失一部分國民黨支持者，但侯正柯副會流失更高比例的民眾黨支持者。
本調查由《鏡新聞》規劃，並託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年11月15日至11月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話553人、手機559 人，共1112人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.94%。
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