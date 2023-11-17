冷氣團強襲剩10度！今入冬最低溫「玉山-3.9°C」 最冷時間還沒到
今（17）日首波冷氣團抵達台灣，稍早7點13分玉山測站出現今年入冬最低溫-3.9°C，氣象專家提醒目前還不是最冷的時間，白天氣溫有明顯回升趨勢，今晚到明晨留意極端低溫，中北部市區低溫下探13度，南部約16-17度，各地空曠郊區可能有10-12度的極端低溫出現，週六（18日）日夜溫差擴大至10度以上，一直到19日白天氣漸回溫，下一波天氣變化在下週四（23日）東北季風再次南下，北部、東半部地區雲量增多並有局部短暫雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險分析專家歐宗學表示，今天開始受到大陸冷氣團帶來的乾冷空氣影響，各地天氣都明顯轉好，除了花東地區以外，其他地區降雨已停止，僅有局部地區雲量仍稍多，預估白天期間水氣會再持續減少，各地都會轉為晴時多雲天氣。氣溫方面相較過去幾天已經明顯下滑，昨晚至今晨全臺最低溫出現在桃園楊梅只有13.7度，中南部郊區低溫也大多只有15-18度。預估白天期間因為天氣轉好，氣溫有明顯的回升趨勢，但北部受到冷空氣影響比較明顯，高溫仍只有18-19度，中南部23-25度，高屏可達26-27度，花東雲量稍多，也只有20-22度。
夜間到明晨持續穩定晴朗天氣，可能有明顯的輻射冷卻帶來進一步的降溫，中北部市區低溫下探13度，南部約16-17度，各地空曠郊區可能有10-12度的極端低溫出現，晚歸或是早起出門務必要穿著保暖。
歐宗學指出，週六天氣仍晴朗穩定，白天高溫預估跟今天差不多或是再稍高1度左右。夜間到週日清晨仍然有極端低溫機會、與週六清晨相似，整體來說仍是北部較涼冷，中南部日夜溫差大。週日白天起冷氣團減弱，天氣仍持續晴朗穩定，白天高溫有明顯的回升，北部可達22-23度，中南部25-27度，花東23-25度，日夜溫差會進一步擴大、可達10度以上。
後續至下週三大致都沒有明顯的天氣系統影響，水氣也都偏少，在東北至偏東風環境中，迎風面北海岸至東北角、東半部地區可能有局部稍多雲量及零星降雨機會，西半部地區預估仍是晴到多雲穩定天氣，持續有著較大的日夜溫差。
下一波天氣變化時間在下週四或下週五，東北季風再次南下，北部、東半部地區雲量增多並有局部短暫雨，預估中南部不受影響，持續晴到多雲穩定天氣。這波冷空氣相對較弱，預估以東北季風強度為主，實際天氣及氣溫變化時間與程度還有變動空間，需要再觀察幾天才會比較確定。