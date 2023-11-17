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創新板Q3營收獲利雙創新高　台灣虎航拿下單季獲利王

▲跨境旅遊需求大增，航空客運市場快速復甦，帶動台灣虎航-創營收及獲利均較111年同期大幅成長，營收成長幅度更高達2,378%，為單季創新板上市公司的獲利王。圖為從興櫃轉創新板上市。（圖／記者許若茵攝，NOWnews資料照片）
▲跨境旅遊需求大增，航空客運市場快速復甦，帶動台灣虎航-創營收及獲利均較111年同期大幅成長，營收成長幅度更高達2,378%，為單季創新板上市公司的獲利王。圖為從興櫃轉創新板上市。（圖／記者許若茵攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

臺灣證券交易所表示，依據創新板上市公司公告112年第3季財報顯示，全體7家創新板上市公司112年前3季營收累計208億元，較111年同期成長129%，稅前淨利累計28億元，較111年同期轉虧為盈且增加53億元；當季營收計84億元，皆較111年同期成長，計成長116%；當季稅前淨利14億元，較111年同期轉虧為盈且增加23億元。

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證交所表示，經瞭解全體創新板上市公司當季營收成長較大之公司，主要為台灣虎航-創，受惠國境解封後，跨境旅遊需求大增，航空客運市場快速復甦，帶動台灣虎航-創營收及獲利均較111年同期大幅成長，營收成長幅度更高達2,378%，為單季創新板上市公司的獲利王，前3季EPS以雲豹能源-創7.66元表現最佳。

其他營收成長幅度較大之創新板上市公司包括錼創科技-KY創及走著瞧-創，當季營收成長幅度分別達211%及86%，其中走著瞧-創前3季稅後淨利累計約2千7百萬元，單季約1千4百萬元，與111年同期相較已轉虧為盈，呈正面樂觀趨勢；其餘創新板上市公司本季營收亦皆有1成以上之成長表現，顯示臺灣資本市場的新經濟公司正蓬勃茁壯。

證交所指出，臺灣創新板自2021年7月開板以來，證交所持續招募優質潛力企業及積極推動創新企業發展，今年更陸續鬆綁創新板發行面及交易面規定，預計今年底於創新板掛牌上市家數將達10家。今年已有8家送件申請創新板上市，預期今年將計有15家創新公司申請，較去年近倍數成長，未來更有超過百家公司在潛在申請名單上，提供不同營運發展階段的企業更多元彈性的上市選擇。



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