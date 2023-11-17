MLB／藍鳥低調追求大谷翔平！暫擱置Guerrero、Bichette續約談判
隨著「二刀流」日籍選手大谷翔平在今（17日）以全票之姿拿下美聯MVP，自由市場爭奪戰也越演越烈，根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal表示，多倫多藍鳥正低調追求大谷翔平，且目前正暫時擱置主力Vladimir Guerrero Jr.與Bo Bichette的續約談判。
記者張志宇/綜合報導
記者Ken Rosenthal透露，「藍鳥休賽期一直在偷偷追求大谷翔平，且為了拿下大谷翔平已暫時擱置Vladimir Guerrero Jr.與Bo Bichette的續約談判，球隊深知在2021年簽下George Springer後，團隊一直欠缺左打戰力。」
美媒則認為藍鳥對於大谷翔平明年能否投球並沒有太多意見，會追求大谷是因為擁有左打優勢，這一直是藍鳥打線中所欠缺的，若大谷翔平能順利回歸投手丘將再好不過。
目前不只記者Ken Rosenthal表示藍鳥對於大谷翔平有興趣，《ESPN》記者Jeff Passan也在近日報導中也點名藍鳥也是大谷的潛在下家之一，但Passan也強調大谷盼望在簽約前能讓他保有隱私，希望媒體不要將聚光燈都聚焦在他身上。
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