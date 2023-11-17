Snoop Dogg日吸81根大麻！深思熟慮喊「戒菸」　粉絲、好友全笑了

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引人注意的是Snoop Dogg以吸大麻聞名，他曾提到自己每天吸食81支大麻，甚至還有專業的吸食工具，綜合外媒報導，許多人對於Snoop Dogg提出戒菸一事感到疑問，因為在Snoop Dogg的文中僅用到英文單字「smoke」，沒有使用大麻的相關英文單詞「cannabis」、「marijuana」，甚至通用的「weed」、「joint」。外媒《Marca》在報導中指出Snoop Dogg在2021年接受採訪時透露，估計自己已經吸食高達65萬根大麻煙，以及42萬根大麻，這已經是2年前的資料了，只有他自己知道，從那時起又繼續吸食了多少大麻。
針對此消息，目前Snoop Dogg對於戒菸一事尚未回應，也尚不確定戒菸是最終決定還是只是暫時休息，外界認為只要他能找到保持健康的方式就好。也由於他的發文只提到戒菸，所以不一定意味不再吸食大麻。
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