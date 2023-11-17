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Snoop Dogg日吸81根大麻！深思熟慮喊「戒菸」　粉絲、好友全笑了

▲Snoop Dogg天天吸食81根大麻，突然在社群媒體上宣告要戒菸，外界認為這只是他一貫耍幽默的方式。（圖／翻攝Snoop Dogg IG）
▲Snoop Dogg天天吸食81根大麻，突然在社群媒體上宣告要戒菸，外界認為這只是他一貫耍幽默的方式。（圖／翻攝Snoop Dogg IG）

記者吳雨婕／綜合報導

今年52歲的美國饒舌傳奇巨星Snoop Dogg（史努比狗狗），多次獲得葛萊美獎提名，他在美國有著西岸嘻哈界教父的地位，他14年前與製作人德瑞博士合作的歌曲〈The Next Episode〉更是紅到至今，累積到現在光是YT已經有6.9億次的點擊了。有著前衛作風的Snoop Dogg，近來則是在社群媒體宣告「戒菸」（smoke），這件事對許多人來說不是什麼大事，但是對於長年把吸大麻（cannabis）當吃補的他來說，可就是有不同的含義了，畢竟他曾透露日日吸食81根大麻，戒菸對他來說，甚至可以用不足掛齒來形容。

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Snoop Dogg在社群媒體上宣告：「我要戒菸了。」也特別貼上一張黑白照片，上頭的文字上寫道：「在經過深思熟慮與家人的討論後，我決定要戒菸，在此時此刻請尊重我的決定。」粉絲看到後立刻留言，大部分歌迷認為Snoop Dogg是在開玩笑。

▲Snoop Dogg突然在社群媒體上宣告要戒菸，外界都認為這只是他一貫耍幽默的方式。（圖／翻攝Snoop Dogg IG）
▲Snoop Dogg突然在社群媒體上宣告要戒菸。（圖／翻攝Snoop Dogg IG）
引人注意的是Snoop Dogg以吸大麻聞名，他曾提到自己每天吸食81支大麻，甚至還有專業的吸食工具，綜合外媒報導，許多人對於Snoop Dogg提出戒菸一事感到疑問，因為在Snoop Dogg的文中僅用到英文單字「smoke」，沒有使用大麻的相關英文單詞「cannabis」、「marijuana」，甚至通用的「weed」、「joint」。外媒《Marca》在報導中指出Snoop Dogg在2021年接受採訪時透露，估計自己已經吸食高達65萬根大麻煙，以及42萬根大麻，這已經是2年前的資料了，只有他自己知道，從那時起又繼續吸食了多少大麻。

針對此消息，目前Snoop Dogg對於戒菸一事尚未回應，也尚不確定戒菸是最終決定還是只是暫時休息，外界認為只要他能找到保持健康的方式就好。也由於他的發文只提到戒菸，所以不一定意味不再吸食大麻。

▲Snoop Dogg突然在社群媒體上宣告要戒菸，外界都認為這只是他一貫耍幽默的方式。（圖／翻攝Snoop Dogg IG）
▲Snoop Dogg日日吸食81根大麻，突然喊要戒菸，引起討論。（圖／翻攝Snoop Dogg IG）

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