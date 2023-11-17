扯鈴教練魯紀賢涉在台發展共諜組織 起訴名單包含郭書瑤胞弟
台北地檢署偵辦扯鈴教練魯紀賢共諜案，查出魯男涉利用地下通匯管道收受中資，再透過女藝人郭書瑤胞弟、另一名扯鈴教練等人的帳戶收款，對缺錢士官兵施以小利、拉攏，要他們提供營區部署資訊。台北地檢署今（17）日依涉嫌違反《國家安全法》、《銀行法》等罪起訴魯紀賢等10人。至於魯男收吸的7名現役士官兵洩密部分，另案偵辦中。
記者潘千詩／台北報導
起訴指出，魯紀賢於2020年間前往中國洽尋扯鈴商演活動時，遭中共情工人員吸收，涉透過從事網拍的中國籍女子田曦，以地下通匯管道接收中共資金570餘萬元，並承租台北市士林區某處房屋作為據點。
檢方指控，魯男先吸收退役士官兵林明慧、林姿穎、常德隆、現役下士李得勝（現已退役）、海巡下士馮世維，再自行或透過招待飲宴、給付每人5000元至數萬元不等金額，接觸、拉攏、吸收現役軍士官兵同袍或友人加入組織，利誘協助收集、提供軍中文件，如：教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料等，成功吸收7名軍士官兵或友人，另有11名尉官或士官兵吸收未遂。
檢方另查出，扯鈴教練趙亦偉、藝人郭書瑤胞弟郭伯廷、曾姿婷3人，除提供名下銀行帳戶供魯紀賢收受報酬及中共資金使用，以維持組織持續運作、協助魯紀賢在組織據點的相關業務，並均領有報酬。