快訊／郭書瑤弟弟涉共諜案起訴！她看到新聞發聲了：謝謝大家關心
女星郭書瑤的弟弟郭伯廷，被同樣身為扯鈴教練的魯紀賢牽連，因此捲入共諜案，7月時以20萬元交保，全案今（17）日偵結，檢方以違反《國家安全法》將主嫌魯紀賢、郭伯廷等10人起訴。對此，郭書瑤透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「有看到新聞了，事情一切交由律師處理，謝謝大家關心。」
記者江芷稜／綜合報導
郭書瑤家境辛苦，爸爸在她17歲時因病過世，剩下媽媽獨力撫養三個孩子，因此她早早就休學工作，扛起一家經濟重任，才會意外踏入演藝圈。弟弟出事時，郭書瑤緩頰表示，家中每個人都是經濟獨立，弟弟找工作時無意間惹到麻煩，「大家活在這個世界上都要工作，我們家庭還是滿獨立的，各自的薪水要各自想辦法，在社會上難免會遇到一些奇奇怪怪的事情」。
她坦言自己當時在新加坡拍戲，看到新聞時嚇一跳，自己還在氣頭上，不想跟弟弟說話，暫時讓彼此心情沉澱一下，弟弟則傳訊息給她，道歉說「對不起，讓我擔心」，不過姊弟情深，她還是希望弟弟面對司法，全力配合接受調查。
郭書瑤一路陪伴著家人度過難關，感嘆「唉，姊姊好難當」，想幫忙也無從下手，反倒是媽媽比她和妹妹還堅強，「我好像也不是第一次遇到那麼大的事情，人就是這樣，該承擔就面對，我們家女兒會堅強的。」
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