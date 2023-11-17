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每日赴陸限量2000人！觀光業反彈　王國材揭「這數字」

▲交通部長王國材說，從明年3月開始恢復陸客來台旅遊，是交通部的方向，也已經經過行政院確定。（圖／記者林志怡攝，2023.11.17）
▲交通部長王國材說，從明年3月開始恢復陸客來台旅遊，是交通部的方向，也已經經過行政院確定。（圖／記者林志怡攝，2023.11.17）

記者林志怡／台北報導

交通部長王國材今（17）日上午出席2023台灣觀光高峰論壇，並於致詞後接受媒體聯訪。針對明（2024）年陸客來台人數限制規劃，王國材表示，2019年疫情前，單日赴陸客人數約為2000人次、與陸委會規劃相當，但會按業者需求調整，而明年3月起開放兩岸觀光，是交通部的方向，也經過行政院確定。

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交通部日前宣布赴陸禁團令將於明年3月解除，陸委會主委邱太三日前在立法院內政委員會表示，若明年民進黨勝選，對於陸客來台恐不樂觀，並稱初期每日仍限額2000人次，主因是國人都跑到國外旅遊，交通部當然會有壓力，引起旅行業不滿。

今日王國材對相關爭議表示，陸委會於8月提出的方案中，確有每日陸客人數限量2000人相關規劃，而參考2019年疫情前單日的赴陸人數，也落在約2000人左右、當時也考量陸客在台引發部分爭議情況，認為需要加以管理，故設定單日來台陸客人數5000人的限制，台灣民眾赴中國大陸觀光則沒有限制。

王國材說，從明年3月開始恢復陸客來台旅遊，是交通部的方向，也已經經過行政院確定，希望雙方維持健康、永續的交往，呼籲中國大陸，讓他們人民來台灣看看，觀光業者也為此進行準備，把導遊、旅客找回來，重新建立接地社合作、人脈、旅宿餐飲等，為此預留時間進行調整。

至於觀光業者擔心每日2000人不夠用，王國材說，會尊重觀光業者的想法，最終會視實際需求量進行調整，至於國台辦所提、兩岸航點有限導致往來不便等問題，則要順其自然，因為有需求才會有航點，這是航空公司營運問題，若有需求民航局也不會特別阻擋，且隨著兩岸雙向往來，相信需求慢慢回來。

針對台灣後續的觀光規劃，王國材於致詞中表示，台灣最重要的觀光特色有海灣、小鎮、山脈、自行車、鐵道等元素，也是觀光署包裝旅遊的一部分，如今台灣觀光挺過3年疫情寒冬，政府會持續與大家一起打拚，希望能回到觀光人數1200萬人次的目標

行政院長陳建仁則表示，今年12月中、來台旅客人次已經達到600萬，行政院也設立行政院觀光產業諮詢會議，提出雙鐵旅遊等相關方案，希望促進觀光團體、體育、文化、學術等交流活動。

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