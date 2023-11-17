新台幣還沒升完？專家估美元轉入下降趨勢 不排除下探103
過去幾天美國相繼公布消費者物價指數（CPI）通膨率、生產者物價指數（PPI）和零售銷售數據，3個數據都顯示通膨壓力有進一步緩解跡象，更提升市場對不再升息，甚至明年中旬就會降息的預期，美元指數一舉從接近106水平，一度跌到103價位，目前回到104之上，新台幣兌美元今（17）日甚至升破了32元整數關卡，重返「31字頭」。不過，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正認為，美元指數技術上已形成新了一條下降趨勢線，目前美元正在技術反彈修正中，若未能突破上方關鍵阻力區105至105.36，將迎來一浪比一浪低，不排除下探103的可能。
記者顏真真／台北報導
楊傲正分析，美國10月CPI年增率從9月的3.7%跌回3.2%，是今年7月以來的低點，也低於市場預期的3.3%，核心CPI較去年同期也跌回 4%，亦低於預期的4.1%。而CPI回跌與油價息息相關，油價在5月至6月始見反彈，一度重返90美元關卡，美國CPI也因此反彈3個月，但10月起油價明顯回跌，也因此帶動美國通膨明顯回跌。
更讓市場鼓舞的是，與通膨相關的美國10月PPI月下滑0.5%，創了3年半以來最大降幅，扭轉9月攀升0.4%的升勢。剔除食物、能源和貿易服務的核心PPI攀升0.1%，也比9月的0.3%減緩。至於美國零售銷售數據相對強韌，但也下滑了0.1%。
在多個數據公布後，美國總統拜登和多位聯準會官員都表示，美國在壓抑通膨上取得了進展，市場對經濟軟著陸信心增加，也完全消除了12月進一步升息的可能，而明年6月降息的機率則增加至 57.5%，說明市場更確信明年中旬就會降息。
楊傲正表示，在本周多個關鍵數據公布後，美元指數一舉從接近106水平大幅回落至104水平，技術上已形成了一浪低於一浪的局面，也已完整跌破了前支持105水平和自9月低以來一度進入的橫行盤整區，技術上已形成新了一條下降趨勢線。他認為，目前美元指數正在技術反彈修正中，上方關鍵阻力在105至105.36區間，未能突破該區間將延續一浪比一浪低，下方跌破103.98水平，將跌向103.68、102.70至103區間。