Whoscall進階版免費用半年 10萬組兌換網址、序號曝！防電話詐騙
Gogolook旗下的來電辨識軟體《Whoscall》與警政署合作，同時宣布發送10萬組使用期限為半年的《Whoscall進階版》，即日起開始兌換。升級為進階版後可以自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、智慧簡訊管家及移除廣告。官方表示，半年到期後系統不會自動續約或扣款，之後每月進階版費用為60元，民眾可以自行決定是否繼續付費使用。
記者周淑萍/綜合報導
手機來電辨識軟體《Whoscall》是很多人過濾來電趨吉避凶的好幫手，如果家中有長輩更需要幫忙他們安裝。根據警政署最新統計，今（112）年1至10月65歲以上民眾遭受詐騙案件數有3507件，受騙人數高達4萬9156人，相較去年同期有上升趨勢。顯示高齡較不擅長使用科技工具查證，較容易淪為詐騙犯罪受害者。為提升高齡防詐保護力，Gogolook將提供警政署首批10萬組為期半年的Whoscall進階版服務，搭配防詐巡守隊進行社區防詐宣導。即日起開始免費兌換半年進階版帳號。
兌換3步驟：
1 使用Safari、Chrome、Edge瀏覽器開啟Whoscall指定網站（https://redeem.whoscall.com）
2 綁定Whoscall登入帳號
3 輸入序號「SCAMFREE165」即可免費兌換，半年到期後系統將不會自動續約或扣款
《Whoscall進階版》四大功能：
📍自動封鎖騷擾號碼：定期統計並驗證最新、最高頻被回報的詐騙與騷擾號碼，例如：假冒商家詐騙、保險推銷、一接就掛等，並整合刑事局165提供的詐騙號碼，每週更新於封鎖清單中。
📍自動更新號碼資料庫：由於詐騙、推銷騷擾號碼會不斷新增或更換，透過自動更新號碼資料庫維持高品質辨識率。
📍智慧簡訊管家：透過AI技術辨識文字與連結，自動將訊息分類為一般訊息、垃圾訊息、交易訊息、促銷訊息，將眼花撩亂的各種簡訊分門別類整理好，不須擔心錯過重要訊息。
📍移除廣告：去除掉介面上的所有廣告，使用更順暢。