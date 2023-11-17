中國信託囊括第16屆「文馨獎」6項大獎　厚植臺灣軟實力

第16屆「文馨獎」頒獎典禮於臺北市華山文創園區舉行，中國信託商業銀行國際事務最高顧問馮寄台代表受獎時表示，秉持中信金控創辦人辜濓松的理念，中國信託長期支持藝文展演活動，相信透過藝術陶冶能豐富每個人的心靈，是一種態度和堅持，近年來更將觸角延伸至藝術教育、培育藝文人才，結合社會關懷，把藝術資源帶進偏鄉，讓更多孩童感受藝術薰陶。
臺灣表演藝術最需要的是人才及舞臺。有鑑於此，中國信託文教基金會與臺中國家歌劇院攜手打造「NTT+ x中國信託音樂劇人才培育工程」，自優化劇本、媒合製作到售票演出，以一條龍方式培育音樂劇編劇人才，協助新生代編劇作家與業界連結，榮獲「人才培育獎」；而「中國信託當代繪畫獎」為全臺唯一聚焦當代繪畫的徵稿活動，不僅提供總獎金新臺幣200萬元，鼓勵中青生代藝術家探索繪畫的當代性意義，並安排於美術館等場域展出，搭建與藝術家、專家及觀眾對話之平臺，創新、多元的合作模式，獲得「年度創意獎」。
至於長期關懷臺灣偏鄉兒童的中國信託慈善基金會，2009年起贊助紙風車劇團走遍臺灣且深入偏鄉地區注入藝文氣息，透過活潑生動的藝術表演，啟發孩子的夢想與希望，鼓勵家長陪同孩子共賞增進親子關係，15年來累計演出222場次，吸引逾52萬名大、小朋友支持，勇奪「常設獎－金獎」、「長期贊助獎」。中國信託長期贊助扶植藝文活動，亦聚焦當代繪畫、鼓勵藝壇新秀，培育在地藝術新視野，已15度獲「文馨獎」肯定，未來將持續做藝文界後盾，深耕藝文沃土、支持國內外多元展演，為國人開啟藝術之窗。
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