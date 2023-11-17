柯文哲為藍白合退讓落淚 黃國昌曝：他真的蠻累也蠻沮喪的
民眾黨主席柯文哲在15日的藍白協商中退讓，引發支持者跟幕僚不滿，黨內因而士氣低迷，柯文哲昨日下午在競選幹部線上會議中，說明協商退讓決定的原因，提到支持者曾說「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，柯文哲講到一半還哽咽哭出來。對此，昨日晚間宣布加入民眾黨的前立委黃國昌今（17）日表示，「若是我不會簽」，但也透露柯文哲蠻累也蠻沮喪的。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌今日上午接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，被問到藍白協商中退讓，柯文哲昨日在內部會議中落淚，黃國昌表示，他可以理解柯接受壓力與決定，但現在指責意義不大。主持人問若是他（黃國昌）是否就不會簽？黃國昌回答說，「是」。
黃國昌表示，昨天從新聞聽到柯文哲哭了很震驚，他希望發生是柯文哲帶領的聯合內閣，支持第三勢力年輕人很多，不是選票說轉移就轉移。主持人問選票是否會掉票？黃國昌表示，需要評估
黃國昌說，真心希望台灣不是只有藍綠，可以有彩色跨黨派人才，一起為這塊土地努力工作，柯文哲向他說過，民進黨有好人才為何不用？
媒體聯訪時被問到有看到柯文哲蠻難過的，有要怎麼鼓勵他嗎？對此，黃國昌透露，柯文哲很沮喪，本來說昨天晚上6時30分在館長那邊吃晚飯，並且過一下程序，結果因為柯文哲很忙，忙到直播開始前10分鐘才到，「他看起來蠻累的也蠻沮喪的，就幫他打打氣」。