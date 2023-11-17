不認同黃國昌投身藍白合　「這個世代」呼籲太陽花參與者站出來

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令人遺憾的是，也有人走向了與大家不同的方向，與當年曾登高疾呼的信念背道而馳。太陽花學運是台灣社會集體付出與努力所換得的成果，沒有任何個人、任何政黨可以代表這整場運動。當時的太陽花學運參與者黃國昌亦然。
但作為太陽花學運的一份子，「這個世代」呼籲當年的參與者一同站出來，讓社會知道、也讓投身「藍白合」其中的人知道，我們不認同「藍白合」的私相授受、密室分贓，更無法認同當時的學運夥伴投身「藍白合」其中，將台灣帶向錯誤的道路。
【這個世代 聯合聲明】
2014年3月，時任總統馬英九無視民生與民意，強硬推動《海峽兩岸服務貿易協議》，以張慶忠為首的國民黨團強勢黑箱通過服貿、毀憲亂政，引發台灣前所未有的社會運動太陽花學運。超過三十萬人走上街頭，數以百萬計的台灣民眾群起聲援，成功對抗中國與國民黨政權、擋下服貿。
太陽花學運向當權者與世界清晰的傳遞出兩個訊息：一、台灣人民不接受私相授受、政治算計的密室交易；二、對於中國以「一個中國」為名對台灣施加的政治、經濟枷鎖，台灣人拒絕買單。
九年過去，台灣成功逐步擺脫中國箝制，以務實穩健的方向，走向獨立自主、與民主國際社會緊密接軌的道路。
當時太陽花學運的參與者與聲援者，有人組建家庭、有人持續投入社運、有人進入職場或從事學術研究，也有許多人和我們一樣投身政治領域。大家共同的目標，正是在不同領域，以不同角色，持續守護九年前得來不易的民主果實，推進當年的共同理想。
令人遺憾的是，也有人走向了與我們不同的方向，與當年曾登高疾呼的信念背道而馳。
太陽花學運是台灣社會集體付出與努力所換得的成果，沒有任何個人、任何政黨可以代表這整場運動。當時的太陽花學運參與者黃國昌亦然。
近日在野黨之間的「藍白合」在台灣社會掀起巨大漣漪。不論是與中國關係緊密、促成藍白合的馬英九、支持九二共識、重啟服貿的國民黨朱立倫、侯友宜，又或是主張兩岸一家親、回頭擁抱服貿的民眾黨柯文哲。
「藍白合」之中的要角，都在在顯示了目前在台灣政壇捲土重來的，就是我們當年所對抗，一心要將台灣未來帶往中國的政壇舊勢力。
任何秉持九年前走上街頭、捍衛主權與民主自由、守護台灣經濟信念的人，都絕不應該與「藍白合」為伍。
這些年來，我們各自經歷了不同的人生路徑，我們或許也不再被視為台灣公共事務上最年輕的一代。
但作為太陽花學運的一份子，我們呼籲當年的參與者一同站出來，讓社會知道、也讓投身「藍白合」其中的人知道，我們不認同「藍白合」的私相授受、密室分贓，更無法認同當時的學運夥伴投身「藍白合」其中，將台灣帶向錯誤的道路。
賴品妤 立法委員
吳沛憶 台北市第五選區立委參選人
苗博雅 台北市第六選區立委參選人
吳 崢 新北市第八選區立委參選人
曾柏瑜 新北市第十一選區立委參選人
曾玟學 苗栗縣第二選區立委參選人
黃 捷 高雄市第六選區立委參選人
林亮君 台北市議員