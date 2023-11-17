高雄輕軌路廊綠油油！列車明開進雨豆樹路段測試

高雄輕軌年底成圓在即，大順路段再增添綠意，捷運施工團隊陸續在輕軌路廊種植草皮及綠籬，完成後將與雨豆樹交相輝映，形塑一條綠色隧道，讓輕軌行駛在一片綠色地毯上，更增添城市景觀風貌。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，明（18）日起輕軌列車開始駛進大順路雨豆樹路段展開測試，列車測試無虞後將展開一連串的供電、號誌及系統穩定的測試，預計持續到12月初，再配合初、履勘，盼能儘快取得營運許可，為呼應輕軌綠色運具，輕軌路廊設計採植草鋪面，除了可以增加都市透水性降低熱島效應，也提升都市景觀，尤其在雨豆樹路段，上下相映成輝的綠色意境，讓搭乘輕軌的民眾可以享受都市綠色隧道中穿梭的趣意，也相信在未來輕軌營運後，大順路段勢必成為打卡熱門景點。
捷運局指出，輕軌是一種可以結合在地生活的運具，未來通車營運後沿線觀光旅遊、上班族、學生、就醫民眾等等，都可以透過輕軌無障礙的空間，安全舒適的到達目的地，尤其沿線景觀一片綠意盎然，讓搭乘的民眾可以透過輕軌飽覽城市景觀，也滿足各種運輸需求，讓輕軌成為民眾生活便利的好幫手。
環狀輕軌最後施工路段大順路(博愛路至中正路)，目前已進入最後一個里程碑，即將成圓。施工團隊將加速各項施工作業，持續朝輕軌年底成圓試營運目標邁進；新開通路段預計明年元旦後試營運，提供民眾免費搭乘，進出月台刷卡不扣款，預計試營運期間將持續至明年元宵節假期結束，歡迎民眾踴躍搭乘。