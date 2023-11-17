柯文哲邀藍白合選上後當法務部長 黃國昌：關鍵是行政院長是誰
時代力量創黨元老、前立委黃國昌昨日宣布退黨，並申請加入民眾黨，更在昨晚與民眾黨黨主席柯文哲同框直播時，當場被邀請加入民眾黨不分區，可望再度重返立院。柯文哲曾直接點名若當上總統，他的法務部長人選正是黃國昌。對此，黃國昌今（17日）被問到在「藍白合」勝選總統情況下，是否仍有意願出任法務部長？他直言，「要看行政院長是誰」，若這個人無法尊重他有放手、獨立去做的空間，何必？
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌今日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，主持人詢問，「藍白合」確立後，柯文哲曾表明想要NCC、法務部等監督機構，如果柯文哲邀黃國昌擔任法務部長會同意嗎？黃國昌表態「願意」，若柯文哲邀請他當法務部長，「我不會矯情，我會馬上同意，這也之前公開講過」。
不過，黃國昌也指出，「但如果是藍白合，最後有個非常重要取決關鍵是行政院長是誰」，因為不是只有得到他的認同，另一個方面是要思考對方「你是玩真的還玩假的」，「若你是玩假的，我還陪你進去玩，有什麼意義？」
黃國昌強調，自己可以決定要不要接法務部長，這是他的選擇。但接或不接，並不是他私人上跟這個人好不好，私人情誼並不重要，重點是他能不能信任這個人，這個人能否尊重、讓他能有獨立空間、讓他放手去做，「如果沒有這樣空間的話，何必？」
會後媒體聯訪，看行政院長是誰才決定要不要入閣?如是國民黨的當行政院長，就確定可以嗎？黃國昌表示，他覺得現在兩個非常重要的事情，一個是促成藍綠兩黨在國會裡面都不會過半，第二個是希望未來有機會，能夠讓柯文哲出面來領導一個用人為材、跨越黨派的政府。