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新北耶誕城周邊5飯店整理！「3家下樓即到」　最低平日每晚2888元

▲新北耶誕城今年的光雕秀將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，今（17）日正式舉行儀式，宣告2023新北耶誕城開城。不想擠在交通車陣中，可參考周邊5家飯店，一次整理。（圖／記者葉盛耀攝）
▲新北耶誕城今年的光雕秀將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，今（17）日正式舉行儀式，宣告2023新北耶誕城開城。不想擠在交通車陣中，可參考周邊5家飯店，一次整理。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

「2023新北耶誕城」將於今（17）日開城，直到2024年1月1日。分別在板橋車站周邊的市民廣場、站前廣場、萬坪公園，並包含府中廣場等，營造夢幻主題燈海。最重要的主燈，今年以浪漫的天幕式燈飾遮罩並化身為抹茶耶誕樹蛋糕，更有七大光廊與四大祈福大道。不想耗時塞車，選在會場周邊住一晚最是悠閒，包含新板希爾頓、板橋凱撒、趣淘漫旅皆是下樓走沒幾步路就抵達會場，走路可達的還有新光傑仕堡有氧酒店，房價最優，平日雙人房最低有3400元起。約車程10分鐘的台北凱達飯店，更是推出雙人房平日只要2,888元起。

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📍新板希爾頓酒店
堪稱位於新北耶誕城最搖滾區，下樓走沒幾步路就到達耶誕城，呼應新北耶誕城糖果元素，延伸至飯店內聖誕佈置，今年打造胡桃鉗士兵、糖梅仙子與冰晶城堡的童話故事，座落在新板希爾頓打造一個夢幻童趣的粉金聖誕節。

▲台北新板希爾頓酒店位於新北耶誕城最搖滾區，呼應2023年新北耶誕城糖果元素，延伸至飯店內聖誕佈置。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲台北新板希爾頓酒店位於新北耶誕城最搖滾區，呼應2023年新北耶誕城糖果元素，延伸至飯店內聖誕佈置。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
適逢飯店5週年，即日起至12月27日期間推出「希手共五」住房專案，平日入住行政客房每晚5,555+15.5%元起，享行政酒廊禮遇及週年慶摸彩券乙張，每日限量10間。此外全館住房及餐飲聯合推出「5週年慶感恩回饋」活動，活動期間凡住宿或餐飲消費，單筆消費滿5千元整，即可獲得滿額摸彩券乙張，每筆可累計無上限，活動抽獎將抽出免費希爾頓客房住宿券、豪華套房升等券、熱門餐券等豐富豪華獎項。


📍板橋凱撒大飯店
同樣距離會場步行約3分鐘路程，因為與新板希爾頓酒店為共構，兩方共有23樓高空戶外游泳池。館內餐廳包含大廳酒吧、卡拉拉義大利餐廳、家宴中餐廳，Lotus蓮花泰式餐廳。入住可利用凱撒飯店集團因應旅展推出的「全台聯合住宿券」，一張2,500元，入住板橋凱撒飯店需2張，但是假日以及新北耶誕城期間，需額外加價 1,500元起（週五每房每晚加價1,800元，週六每房每晚加價2,000元，連續假期每房每晚加價2,500起）

▲板橋凱撒大飯店同樣距離會場步行約3分鐘路程，與新板希爾頓為共構建築。（圖／板橋凱撒提供）
▲板橋凱撒大飯店同樣距離會場步行約3分鐘路程，與新板希爾頓為共構建築。（圖／板橋凱撒提供）

📍趣淘漫旅-台北
台北號稱「IG系打卡潮飯店」，同樣隸屬凱撒飯店集團旗下。目前同樣主打利用凱撒飯店集團因應旅展推出的「全台聯合住宿券」一張2,500元可入住，但是新北耶誕城期間需再另加價 1,500元起。

▲ 趣淘漫旅台北同樣隸屬凱撒飯店集團旗下。（圖／趣淘漫旅台北）
▲ 趣淘漫旅台北同樣隸屬凱撒飯店集團旗下。（圖／趣淘漫旅台北）

📍新光傑仕堡有氧酒店
新光集團旗下酒店，酒店17樓SPA設有景觀湯屋(人工碳酸泉)與北海道神黑石岩盤浴，享受泡湯同時一覽高樓城市美景，是飯店最大賣點。距離新北耶誕城步行約8分鐘。目前主打「睡到”堡“」住房專案，即不含早餐的優惠價，雙人入住樂躍客房一大床平日每晚3400元起；假日期間，週六為每晚7700~8800元。

▲ 新光傑仕堡有氧酒店的17樓SPA設有景觀湯屋(人工碳酸泉)與北海道神黑石岩盤浴，享受泡湯同時一覽高樓城市美景，是飯店最大賣點。（圖／取自新光傑仕堡有氧酒店臉書）
▲ 新光傑仕堡有氧酒店的17樓SPA設有景觀湯屋(人工碳酸泉)與北海道神黑石岩盤浴，享受泡湯同時一覽高樓城市美景，是飯店最大賣點。（圖／取自新光傑仕堡有氧酒店臉書）
📍台北凱達大飯店
雖然位在萬華，但是離會場約莫僅10分鐘車程，甚至可以搭乘台鐵，僅需一站距離。推出「歡樂耶誕城」住房專案，雙人房平日只要2,888元起，家庭4人房平日也只要4,888元起，專案每房贈送派對零食組與夾子園體驗券2張，挑戰耶誕城最高CP值住宿。飯店正巧逢六週年慶，即日起至12月30日，館內各餐廳享「滿6千送6百」優惠，滿千再送抽獎券1張，抽國內六大行程。

▲離新北耶誕城主場僅約10分鐘車程的台北凱達大飯店，配合11月17日登場的新北耶誕城，搶先推出「歡樂耶誕城」住房專案，雙人房平日只要2,888元起。（圖／台北凱達飯店提供）
▲離新北耶誕城主場僅約10分鐘車程的台北凱達大飯店，配合11月17日登場的新北耶誕城，搶先推出「歡樂耶誕城」住房專案，雙人房平日只要2,888元起。（圖／台北凱達飯店提供）

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