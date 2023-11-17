新北耶誕城周邊5飯店整理！「3家下樓即到」　最低平日每晚2888元

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堪稱位於新北耶誕城最搖滾區，下樓走沒幾步路就到達耶誕城，呼應新北耶誕城糖果元素，延伸至飯店內聖誕佈置，今年打造胡桃鉗士兵、糖梅仙子與冰晶城堡的童話故事，座落在新板希爾頓打造一個夢幻童趣的粉金聖誕節。
適逢飯店5週年，即日起至12月27日期間推出「希手共五」住房專案，平日入住行政客房每晚5,555+15.5%元起，享行政酒廊禮遇及週年慶摸彩券乙張，每日限量10間。此外全館住房及餐飲聯合推出「5週年慶感恩回饋」活動，活動期間凡住宿或餐飲消費，單筆消費滿5千元整，即可獲得滿額摸彩券乙張，每筆可累計無上限，活動抽獎將抽出免費希爾頓客房住宿券、豪華套房升等券、熱門餐券等豐富豪華獎項。
📍板橋凱撒大飯店
同樣距離會場步行約3分鐘路程，因為與新板希爾頓酒店為共構，兩方共有23樓高空戶外游泳池。館內餐廳包含大廳酒吧、卡拉拉義大利餐廳、家宴中餐廳，Lotus蓮花泰式餐廳。入住可利用凱撒飯店集團因應旅展推出的「全台聯合住宿券」，一張2,500元，入住板橋凱撒飯店需2張，但是假日以及新北耶誕城期間，需額外加價 1,500元起（週五每房每晚加價1,800元，週六每房每晚加價2,000元，連續假期每房每晚加價2,500起）
📍趣淘漫旅-台北
台北號稱「IG系打卡潮飯店」，同樣隸屬凱撒飯店集團旗下。目前同樣主打利用凱撒飯店集團因應旅展推出的「全台聯合住宿券」一張2,500元可入住，但是新北耶誕城期間需再另加價 1,500元起。
📍新光傑仕堡有氧酒店
新光集團旗下酒店，酒店17樓SPA設有景觀湯屋(人工碳酸泉)與北海道神黑石岩盤浴，享受泡湯同時一覽高樓城市美景，是飯店最大賣點。距離新北耶誕城步行約8分鐘。目前主打「睡到”堡“」住房專案，即不含早餐的優惠價，雙人入住樂躍客房一大床平日每晚3400元起；假日期間，週六為每晚7700~8800元。
📍台北凱達大飯店
雖然位在萬華，但是離會場約莫僅10分鐘車程，甚至可以搭乘台鐵，僅需一站距離。推出「歡樂耶誕城」住房專案，雙人房平日只要2,888元起，家庭4人房平日也只要4,888元起，專案每房贈送派對零食組與夾子園體驗券2張，挑戰耶誕城最高CP值住宿。飯店正巧逢六週年慶，即日起至12月30日，館內各餐廳享「滿6千送6百」優惠，滿千再送抽獎券1張，抽國內六大行程。