「橘色惡魔x高雄五校」同場演出 12/10高雄時代大道登場
日本京都橘高等學校吹奏樂部「橘色惡魔」返台首站演出，將在12月10日於高雄時代大道登場，當天高雄五所高中職將同場演出，包括高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊，以及中正預校樂旗隊，各校同學皆緊鑼密鼓積極排練中，希望在表演當天呈現最完美演出，透過音樂與橘高校交朋友，深化台日友好情誼。
記者鄭婷襄／高雄報導
高市府指出，成軍邁入第七年的高雄中學儀隊，為了歡迎日本朋友的到來，特地挑選日文歌曲加緊排練，練習隊伍中更首度出現女同學。中正預校樂旗隊98人編制也大陣仗加入演出行列，以紅、黃色隊服參加這場演出盛會，展現熱情活力的年輕氣息，更準備各種隊形變換的組曲表演。
高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊皆擁有豐富演出經驗、也在不少比賽中拿下好成績。今年10月與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」進行音樂交流，獲得滿堂喝采，這次三所學校加緊練習表演曲目，力求呈現最完美一面。
參與表演的高雄學生都非常期待難得的音樂交流互動機會，「以樂會友」熱情迎橘高校，雄商樂旗隊黃同學表示「因為橘高校在許多表演細節及觀眾互動上都十分細膩，在平常練習時也會加強自己的肢體展現」；雄中儀隊王同學則笑稱有點緊張「希望表演的時候不要掉槍、不要忘記動作」高雄各校學生不僅在課後把握時間加緊排練，也自發練習簡單日文問候語，期待日本學生來台時，以最自信的笑容拉近彼此的距離。
高雄市政府表示，藉由橘色惡魔來訪高雄表演的難得機會，邀請高雄五所學校學生共同參與音樂交流，藉由安排台日六校學生的互動，進一步深化台日青年世代的情誼。