亞冠賽直擊／陽岱鋼還在等待一個機會！澳洲總教練也認識鄭浩均

我是廣告 請繼續往下閱讀
3陽岱鋼過去在日職奮鬥15個球季，留下1164支安打，包括105發全壘打，482分打點，打擊率2成70，2013年奪下洋聯盜壘王，獲選多屆洋聯外野手金手套，陽岱鋼在日職已經是超級巨星，還沒考慮回到中職，Dave Nilsson認為，「他是在享受棒球，找尋自己打球的意義與目標。」他認為，陽岱鋼還是有機會持續打下去，就看他自己的想法。
陽岱鋼去年在湖國碼頭犬隊出賽79場，2成60打擊率，9轟，35打點。季後轉戰澳洲職棒布里斯本俠盜隊，出賽31場，打擊率2成79、4轟、13分打點，總教練都是Nilsson。
此外，他也對鄭浩均回到台灣，加入中職中信兄弟後的表現很感興趣，「美美是很棒的年輕人，他很有潛力，只是有點害羞，但我們認為他很棒，未來仍是大有可為。」
雖然澳洲隊今年在經典賽已經擊敗韓國，Dave Nilsson認為，他對中華隊還是保持敬意，尤其過去就是不錯的球隊，當然，對於澳職這幾年的進步，還有澳洲窩家隊的培訓，他認為這都在計畫當中，「我們現在的狀況很好，我們是一個團隊，會盡力去打每一場球，希望會有更好表現。」
最後，他認為這次比賽，最大對手還是日本隊，「他們是世界第一，還是最好的球隊，我們會全力以赴。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁