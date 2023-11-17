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亞冠賽直擊／陽岱鋼還在等待一個機會！澳洲總教練也認識鄭浩均

▲澳洲隊主帥Dave Nilsson，曾帶過陽岱鋼、林智勝、鄭浩均等台灣球員。（圖／葉政勳攝）
▲澳洲隊主帥Dave Nilsson，曾帶過陽岱鋼、林智勝、鄭浩均等台灣球員。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/日本東京報導

2023年亞冠賽，中華隊今出戰澳洲隊，賽前澳洲隊主帥Dave Nilsson受訪，他曾經帶過不少台灣好手如：陽岱鋼、林智勝、「美美」鄭浩均等球員，對於陽岱鋼近況也掌握不錯，Dave Nilsson表示，陽岱鋼看起來狀況很棒，他也不是只為了錢打球，反而是尋求一個機會，或許未來可以到美國職棒打球。

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陽岱鋼去年加入美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，成為球隊最資深球員，但他活力十足，還挑戰各種守備位置，Dave Nilsson說：「岱鋼是很認真、很好的球員，我認為他還有機會去挑戰看看大聯盟。」

3陽岱鋼過去在日職奮鬥15個球季，留下1164支安打，包括105發全壘打，482分打點，打擊率2成70，2013年奪下洋聯盜壘王，獲選多屆洋聯外野手金手套，陽岱鋼在日職已經是超級巨星，還沒考慮回到中職，Dave Nilsson認為，「他是在享受棒球，找尋自己打球的意義與目標。」他認為，陽岱鋼還是有機會持續打下去，就看他自己的想法。

陽岱鋼去年在湖國碼頭犬隊出賽79場，2成60打擊率，9轟，35打點。季後轉戰澳洲職棒布里斯本俠盜隊，出賽31場，打擊率2成79、4轟、13分打點，總教練都是Nilsson。

此外，他也對鄭浩均回到台灣，加入中職中信兄弟後的表現很感興趣，「美美是很棒的年輕人，他很有潛力，只是有點害羞，但我們認為他很棒，未來仍是大有可為。」

雖然澳洲隊今年在經典賽已經擊敗韓國，Dave Nilsson認為，他對中華隊還是保持敬意，尤其過去就是不錯的球隊，當然，對於澳職這幾年的進步，還有澳洲窩家隊的培訓，他認為這都在計畫當中，「我們現在的狀況很好，我們是一個團隊，會盡力去打每一場球，希望會有更好表現。」

最後，他認為這次比賽，最大對手還是日本隊，「他們是世界第一，還是最好的球隊，我們會全力以赴。」

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