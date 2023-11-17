籲黃國昌取代柯文哲參選總統 民進黨：就能和賴清德辯論
針對時代力量創黨元老黃國昌宣布退黨，並接受民眾黨不分區立委提名一事，民進黨發言人林楚茵今（17）日表示，黃國昌老愛手指著別人卻從不檢討自己，如此雙標人難怪會故意忘記自己罵國民黨、批前總統馬英九的過去，轉身擁抱「白色國民黨」。
記者陳佩君／台北報導
林楚茵提到，請黃國昌先解釋人民對他的質疑，尤其過去他的「雙標」及「親中」事蹟比比皆是，包括：黃國昌716上凱道高舉「居住正義」大旗，但據報導黃國昌的岳父所推出的新建案卻開價「一坪157萬」；過去黃國昌「反服貿」，但是他岳父母是被法院認證在曾在山東龍口設立「熙隆」、「恒合」等公司的投資事業，親中事蹟無法逃避。
林楚茵呼籲黃國昌，既然那麼愛找人辯論，其實最簡單的方式，就是接受民進黨不分區立委提名人、台大土木工程博士王義川的戰帖，立刻進行「國家發展方向」的公開辯論，只要雙方時間敲定即可，不拘形式。
林楚茵指出，黃國昌只會發文批評，卻始終不回應民進黨對他的質疑，「黃國昌的立委薪水，會拿來支付貪污犯民眾黨社會力主任陳亞麟的薪水嗎？」
林楚茵說，既然現在黃國昌已加入民眾黨，眼看又即將「藍白合」，黨主席賴清德是民進黨提名的總統參選人，若黃國昌要找賴清德辯論，建議可以直接取代柯文哲，代表民眾黨登記為總統參選人，屆時總統辯論會有機會同台。