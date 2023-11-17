151林彥君懷孕6個月沒人讓座！超會藏肚 網笑：像小朋友剛吃飽
身材嬌小的女星「151」林彥君，去年和有「車神一哥」封號的越野車國手江勝山結婚，並透過試管嬰兒手術順利懷孕，如今已升格當媽媽，肚子裡懷胎6個月，不過平常就愛穿寬鬆衣服的她，藏肚功力驚人，完全看不出來是孕婦，她在社群上吐露懷孕心聲，表示「到現在坐捷運都還沒有人讓位給我喔！我該感到開心嗎？」並曬出自己的日常美照，被網友形容外型就像剛吃飽的小朋友。
記者江芷稜／綜合報導
39歲的林彥君懷孕相當順利，她透露打排卵針像被蚊子叮一樣，沒有太多不適應，也沒有孕吐不適應的狀況，自稱是適合懷孕的體質，且熱愛美食的個性，身為孕婦後也沒改變，經常在社群分享品嘗美食的過程，老公拍下她在路邊大口吃東西的照片，被林彥君搞笑控訴「要死的傢伙，一定要把我塑造成吃貨的樣子嗎？還不知道我很會吃嗎？專吃鮮肉的！」
不過由於身材嬌小，又喜歡穿寬鬆T恤，懷孕約6個月的林彥君外貌看不出來是孕婦，孕肚並不明顯，直到現在坐捷運都還沒有人讓位給她，網友笑虧「大家以為妳是吃太飽的小朋友。」、「因為看起來年紀很小啊！」、「真的看不出來」、「這肚子比我去吃到飽的時候還小」。
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