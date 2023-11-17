高檢署查潛艦洩密！郭璽爆她外洩3千檔案 馬文君：不知證據哪來
潛艦國造「海鯤號」傳有洩密國外情事，經綠營、藍營分別對國民黨立委馬文君、前海軍顧問郭璽提出告發涉嫌違反洩密、外患罪後，高檢署昨天先傳喚郭璽到案，偵訊到晚間7時許請回，今（17）日下午再傳馬文君到案說明。由於昨天郭璽再爆料，馬文君有提交3000個檔案給國情院。對此，馬文君也回應表示，她不知道郭璽的證據是哪裡來的。
記者潘千詩／台北報導
今天高檢署傳喚馬文君下午2點到案說明。馬文君提前約5分鐘抵達，在偵訊前她受訪指出，今天應該是吳崢（民進黨立委參選人）跟李正皓（政治評論員）告發外患罪，前來應訊。她說，自己是基於立委的權責，我們監督預算、政府政策，還有相關對人民國家利益的事情。
馬文君表示，其實現在已經進入司法程序，她相信可以徹查裡面是否有弊案，很顯然，從爆料音檔可以看出裡面有非常多弊端，甚至會危害國家跟人民、浪費我們的納稅錢，所以我們也希望司法能查清楚，如果有弊案也要揭發出來，她也相信司法會還她清白。
媒體追問，郭璽昨天指稱，馬文君有提交3000個檔案給國情院。馬文君回應表示，她不知道郭璽的說詞從哪裡來的，希望郭璽可以提出證明，因為國防部也非常清楚裡面相關的資料應由相關人提出。