為航機增信心 中油高雄機場航油中心實施油槽高空救援演練
中油高雄機場航油中心為積極強化轄區油槽及管線區域安全並增進平時救災能力，以降低日漸趨增航機加油班次無法發油風險；在疫情後的首次結合轄區高高市消防局小港分隊自衛編組應變及智慧消防救災，聯合油庫消防共同辦理搶救演練，除增進高雄機場航油中心「消防」、「救災」之應變能力。
記者郭凱杰／高雄報導
同時也透過「區域聯防」概念，聯合轄區消防分隊進行演練，熟稔人力編排分組、落實操作救災器具、培養團隊演練默契。由高雄市消防局第三救災救護大隊長黃楓森偕同轄管小港分隊長黃育民並結合高雄國際航站航務組組長林益興、機場消防隊隊長李建榮，在「機場消防」與「轄區消防」由指揮官陳志予統一指揮系統，統籌救災量能，緊急聯繫轄區「消防小港分隊」派遣雲梯車、消防車及救護車進行一系列救災、救難及災變預防。
整場演練緊湊，當複合式災況逐一發生下，指揮官陳志予掌握緊急應變資源，將應變人力及物資以「救災能量管制表」做最有效的分配，先指揮供應班在洩漏區，依可燃性氣體濃度畫分出「熱、暖、冷」區，同時指示輸油部門第一時間關閉泵浦壓力已漸少洩漏區防溢堤內的油料洩漏，緊接著調度搶救班人力進場搶修受損管線。
這次演練動員「高雄市消防局第三大隊小港分隊」及「中油高雄機場航油中心」各部門同仁與裝備，把握救災黃金時間，運用緊急救災資源，整合各部門救災能量，發揮整體救災、緊急應變及車輛調派作業，提高應變能力並熟練救災技巧，於最短時間內有效搶救及應變，以達保障員工生命及設備安全、減輕災害之目的，使災害損失減至最低並維持航空加油作業運作正常。