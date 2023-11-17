柯文哲稱「5立委都沒黃國昌1人厲害」 民眾黨立委：聽了不舒服
前時代力量立委黃國昌昨日下午宣布退出時代力量，晚間宣布支持民眾黨主席柯文哲提出的「把國家還給你」理念，決定加入民眾黨。柯文哲則證實爭取黃國昌加入民眾黨不分區，並稱讚「我們5個立委加起來都沒有1個黃國昌厲害。」對此，民眾黨立委邱臣遠、賴香伶今（17）日在黨團記者會坦言，聽到後心裡不舒服。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團今日上午舉行「民眾第一 國會最強！」記者會，細數過去3年多民眾黨7位委員在立院的表現，針對柯文哲昨日在直撥節目中大讚「我們5個立委加起來都沒有1個黃國昌厲害。」黨團總召邱臣遠表示，他認為目前外界對個人英雄主義都很崇拜，但現在需要的是「復仇者聯盟」，眾人智慧超越個人智慧，尤其立法院採共識決也要跟各政黨競合，如同柯文哲所說「一個人走得快，一群人走得遠」。
媒體追問會覺得委屈嗎？「我們心裡一定不舒服，我們打的是團體戰，大家可以看到民眾黨團在立院的表現，除了優秀立委的表現，更在8個會期拿到三個會期的召集委員，這些大家都有目共睹。」現在要打團體戰，要把所有力量納進來。
賴香伶表示，「我們一定不承認他的說法，我們5個立委在這4年、8個會期的口袋國會、優秀立委的評鑑堆起來都比101高了。」「主席只是在跟黃國昌老師說，希望他把以前的戰力拿回來監督執政黨」。
不過，賴香伶也直言，「小黨在大黨碾軋中要在國會中發揮即戰力，國昌老師的演技一定是一流的，專業內涵也是不錯，我們5位是有專業，國民黨也都跟著我們走」，他相信柯文哲只是在跟黃國昌示好。