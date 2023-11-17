郭雪芙《此時此刻》被嫌胖！冤喊：為戲犧牲 製作人修杰楷反應曝
修杰楷、蔡淑臻、薛仕凌今（17）日一大早就開工，出席威士忌品牌「Johnnie Walker」記者會。本屆視帝視后蔡淑臻和薛仕凌合體，目前一位準備《村裡來了個暴走女外科2》劇本、一位在忙新戲前置，都沒空看升格製作人修杰楷全新大作《此時此刻》。郭雪芙戲中身材被好友夏和熙虧「膨脹」，但她喊是：「為戲犧牲！」製作人修杰楷感覺不知有下達此指令，有點傻住：「她是非常敬業的演員，雪芙覺得是為戲犧牲，那就真的是為戲犧牲。」
記者蔡依庭／台北報導
蔡淑臻終於結束5個月《開創者》的拍攝工作，下周要忙《村裡來了個暴走女外科2》的準備工作，但角色還沒定案，她也希望有機會可以邀約曾經的「弟弟」薛仕凌和修杰楷進組合作。她談到從模特兒轉換跑道至今，說道：「模特兒轉演員的路滿漫長和顛簸，老實說內心是恐懼和不安，但這是推進我的動力，雖然講起來有點負面，但黑暗跟光明是同時存在，我現在要go beyond 大膽地探索，希望大家可以向外探索，也可以向內探索自己，了解自己之後，就會知道自己心之所向該往哪去。」
薛仕凌和蔡淑臻忙到都沒時間看《此時此刻》，但打開手機就被洗版。在忙碌之餘，薛仕凌偶爾也會小酌放鬆，但若有工作且是體力活，他就不會飲酒。修杰楷則是只會在家喝酒，所以酒伴通常是老婆賈靜雯，當然也會邀請朋友到家喝兩杯，也曾遇過好友醉倒，不過不會在他家留宿。
關於《此時此刻》成為近期最夯話題，修杰楷感到很開心，但劇中演員郭雪芙被好友夏和熙及網友虧「身材膨脹」，但她回夏和熙是「為戲增胖」。修杰楷身為製作人，疑似不知有這樣的增肥要求，說道：「她是非常敬業的演員，雪芙自己覺得是為戲犧牲，那就真的是為戲犧牲，本人證實就是這個說法。」之後想想又覺得很奇怪，他笑說：「你們好嚴格喔！雪芙也沒有到多胖！」
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