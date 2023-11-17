高市衛生局稽查美食外送平台 僅１件冬瓜茶檢驗不符規定
為保障消費者外食飲食衛生，高適衛生局於112年8月1日至10月31日啟動美食外送平台稽查專案，按中央規定稽查美食外送平台合作之110家餐飲業、25名外送服務員及抽驗38件食品微生物衛生標準，其中1件冬瓜茶檢出腸桿菌科不符規定，經限期改善後再次抽驗與規定相符。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，衛生局也對25名外送服務員 (Uber eat、Foodpanda、餐飲業)進行查核，查核項目包含外送箱清潔、手部衛生、外送餐點包裝是否破損、內容物溢出等，查核結果皆符合食品良好衛生規範(GHP)準則規定。
衛生局指出，這次稽查110家餐飲業之查核項目包含網頁揭露牛豬原料原產地、食品業者登錄、食品良好衛生規範(GHP)準則、產品責任險、逾期食品等項，其中6家業者食品良好衛生規範(GHP)準則不符規定，經限期改正後複查合格。
衛生局也抽驗38件高風險食品包括飲品30件、冰品3件、沙拉2件、涼拌食品1件、餐盒2件)，檢驗食品中微生物衛生標準，其中1件檢出腸桿菌科不符規定，經限期改善後再次抽驗與規定相符。
衛生局呼籲食品業者應落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質，遵守食安法相關規定；外送服務員應落實衛生管理，確保食品衛生安全。