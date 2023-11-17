爆何博文妻曾參與中共大內宣統戰活動　國民黨痛批綠營雙標

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呂謦煒則揭露，民進黨立委參選人何博文被抓包研究中共人大的論文有抄襲之嫌，而其妻子邱槿桉也被抓包在兩岸交流活動中非常活躍。他強調，國民黨認同兩岸應該「交流代替交惡，對話取代對抗」，但民進黨一再批評從事兩岸交流活動的人是賣台，不斷抹紅。請問何博文與其太太的情況，民進黨是不是要用同樣的標準檢驗？
呂謦煒說明，2017年7月5日至11日時，邱槿桉率團學生15人，前往河南省參加「正本溯源. 尋根河洛」。隨團老師邱槿桉在活動中，更多次手舉「主辦單位河南省人民政府台灣事務辦公室」的手板拍照，她所拍照的背景更包含習近平口訓的標語「求真务实、开拓创新；顾全大局 无私奉献」。請問邱槿桉是不是幫中共大內宣或大外宣、成為中共統戰的樣板？
呂謦煒並表示，邱槿桉曾接受创星谷訪問，而究竟创星谷的背景為何？從创星谷的公司簡介所見，公司具備有「融資服務」、「政策諮詢」的業務，更是接受中共科技局、民政局兩個中共機關的業務指導、監督和管理，從官網所見更是致力協助政府進行科技行業管理、戰略政策研究、科技創新人才引進的「廈門市科技服務行業協會」的「會員團體副會長」，換言之就是在做中共的黨務、政務。請問邱槿桉是不是成為中共統戰的一環？
呂謦煒指出，邱槿桉隔年在2019年時又現身在大陸，並且留下活動記錄。從廈門理工學院的官方微信頻道「影响院落」公開活動記錄所見，在當年的5月份，邱槿桉還出席「手拉手，心貼心，海峽兩岸一家親」的台灣高校師生交流周的統戰朗誦會，該活動更聲稱是以「全新獨特的朗誦表演形式」，並用交疊的閩南語和普通話傳遞「對祖國崇高的熱愛之情」。邱槿桉並與黨委書記林進川合照。請問何博文與民進黨，你們的祖國是哪一國？難道是所謂的「中華人民共和國」嗎？
呂謦煒質疑，邱槿桉2018年改名為邱卉榛，在躲什麼？為了何博文準備參與民進黨立委選舉而逃避檢驗嗎？他也請問民進黨不分區立委提名人沈伯洋，其成立黑熊學院、被網友稱為現代義和團創辦人，他曾在臉書發文指稱，中共統戰從個人或組織出發，再往下連結，更舉出教授與立委等例子，更稱這就是「前些年我們在推所謂代理人法要規範的對象」。請問沈伯洋，你覺得何博文的太太在學校從事兩岸交流活動，算是中共代理人嗎？是你推動代理人法要規範的對象嗎？何博文還有資格參選中華民國立委嗎？請問賴清德，你又提名太太在從事兩岸交流的何博文參選立委，又提名主張要狠狠打擊這種中共代理人統戰樣板的沈伯洋來擔任不分區，你的立場到底是什麼？提名沈與何的賴清德應該對人民做清楚的交代。
凌濤表示，賴清德的民主大聯盟翻車又一例，「抗中是工作，舔共是生活」，這就是民進黨的樣態。從「中國鵬」、「親中麟」到「染紅文」，以民進黨標準來檢驗民進黨裂解的「抗中保台」！這是賴清德無可迴避的問題，應該向台灣人民說清楚、講明白。