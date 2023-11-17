唐禹哲前車之鑑！吳尊窩藏初戀18年當二寶爸 公布隱婚粉絲心碎
39歲的偶像劇男神唐禹哲，日前向女友蘇小軒求婚成功，卻又爆出11年前就有了私生子，震撼整個娛樂圈，新聞火速登上微博熱搜第一，還好女友理解他的處境，仍然願意攜手一生。其實，演藝圈不只唐禹哲，隱婚男神一籮筐，最有名的當屬飛輪海的吳尊，他與初戀林麗吟16歲開始交往，踏入演藝圈後隱瞞感情狀態，甚至一路結婚生女，還被拍到汶萊家裡晾曬嬰兒衣物，直到2013年老婆懷了二胎，紙包不住火了，他才出書認了是二寶爸。
記者江芷稜／綜合報導
1979年出生的吳尊家境富裕，外型帥氣，還有澳洲大學的學歷，堪稱是天之驕子，在Ella（陳嘉樺）的姊姊介紹出道後，順利成為偶像劇《東方茱麗葉》男主角，並成為飛輪海成員，一路拍攝《公主小妹》、《花樣少年少女》等戲劇走紅，成為少女們的偶像，還跟林依晨、楊丞琳、Ella傳過緋聞，但在唱片公司極力保護下，吳尊對感情三緘其口，始終不談緋聞。
關於吳尊戀愛、結婚傳言不斷，直到唱片合約結束，飛輪海2012年解散後，他才願意鬆口，2013年出版書籍《決定勇敢》時，坦承在汶萊老家早就結婚，2010年就生了女兒NeiNei，當年老婆又生下兒子Max，吳尊表示，剛入行曾介紹另一半林麗吟給朋友，卻怕增加女方困擾，自己護妻心切，才會對外選擇隱婚。
吳尊的隱婚行為一度讓人不諒解，狗仔早就拍到他在汶萊的老家，陽台出現嬰兒衣物，但吳尊卻全盤否認，推說是親戚的小孩，甚至自稱是2009年結婚，公開結婚證書又被抓包是2004年結婚，不少女粉絲心碎離去，不過，吳尊與老婆感情甚篤，踏入演藝圈後仍未動搖，2017年更帶著一雙寶貝兒女錄製陸綜《爸爸去哪兒5》，逐步釋出和老婆的放閃合照，分享家庭生活，憑藉著專情好男人的形象，慢慢挽回隱婚的罵名。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁