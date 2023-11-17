有鉛筆腿非好事！太瘦小心骨鬆　做不到這件事陷高危：變矮也小心

恩主公醫院家庭醫學科主治醫師周志傑說，由於骨鬆完全沒有症狀，很多人是骨折後才發現自己有骨鬆問題，因此高風險族群更應該定期檢測，避免骨折和後續併發症。
周志傑表示，骨質疏鬆大部分發生在高齡族群，但仍有其他高風險族群需要注意，包括停經、長期使用類固醇、抽菸、喝酒、父母曾有髖部骨折病史、患有甲狀腺疾病或其他內分泌代謝疾病等。
對於民眾如何掌握自己骨質健康情形，周志傑建議，可用3指標自我檢測有無骨鬆風險，只要符合其中一項，應進一步就醫接受醫師評估，包括身高比年輕時矮3公分、體重過輕、靠牆站立時，頭枕部無法接觸牆面。
針對骨疏治療，周志傑說說明，有皮下注射藥物和口服藥物，因每人骨鬆程度不同，醫師會根據實際狀況決定注射頻率與口服次數。
周志傑強調，骨密度只要流失了，要再增加就相當困難，治療骨鬆是為了預防骨折及後續併發症，就像打預防針一樣，只要骨密度數據持平且沒有發生新的骨折，就算是治療成功。
除了藥物治療外，飲食和運動對預防骨鬆也很重要，周志傑提醒，飲食可盡量挑選富含鈣質食物，像是奶類、小魚乾、豆腐、深綠色蔬菜、芝麻、海帶等，也可額外補充含有鈣質與維生素D的營養品，而適量曬太陽可讓身體自行生成維生素D，也助鈣質吸收。
至於運動，則可進行重訓、太極拳、登階、舞蹈等，若覺得強度太高，可從步行或慢跑開始嘗試。
🟡骨質疏鬆自我檢測3指標：
📍身高比年輕時下降3公分
📍體重過輕，即BMI<18.5
📍靠牆站立時，頭枕部無法接觸牆面。
只要符合以上其中一項，應進一步就醫接受醫師評估。
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