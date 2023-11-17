ETF不是萬靈丹！專家提醒：追蹤選股邏輯大不同　和你想的不一樣

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由於ETF與共同基金相較，ETF的投資目標是追蹤「標的指數」表現，省下研究分析的費用，因此包含交易手續費、稅金和管理費等都遠低於股票和共同基金。進入門檻低又較能分散風險，因此這幾年來成為小資族與存股族的投資理財首選。但專家提醒，有些眉角還是要留意，以免風險上身或是「賺了股利、賠了價差」！
台新投顧副總黃文清就提醒，現在標榜配高息的很多，名稱可能都很像，但實際上追蹤的標的不太一樣，且又區分主題式的，如永續ESG、半導體、元宇宙等，追蹤的成分股占比可能也不盡相同。例如投資人以為某檔主題式半導體ETF可能追蹤晶圓代工龍頭占比最多，但實際上可能不是。且追蹤指數用的方法，各家也不太一樣，有的可能用期貨選擇權來操作，這樣可能衍伸一些交易的成本，投資人都要注意。
再來是折溢價的問題，黃文清表示，ETF有兩種價格「淨值」和「市價」，市價是投資人在申購時的價格，淨值則是該檔ETF所有持股市值加總後除以發行的張數，也就是該檔ETF真實價格。市價不一定會與淨值相同，若交易價格高於淨值則為溢價，交易價格低於淨值則為折價，投資人在買賣交易ETF前，應要注意ETF折溢價情形。
之前證交所就曾提醒，倘若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。黃文清建議投資人在購買ETF之前，都可到各家投信網站上看盤中即時折溢價的資訊，以確保權益。
再來是，現在流行高配息的ETF，大家追求好的現金股利，但近來外界詬病「收益平準金」遭濫用，被用來創造「高股息」假象，被金管會盯上。黃文清表示，「收益平準金」原意是要讓配息穩定，不會因為規模膨脹而讓配息縮水，但若過度使用「收益平準金」，可能造成本金上的侵蝕。因此，他建議投資人投資ETF，要看的股息來源得要注意，看主要是來自「收益平準金」、是資本利得（交易成分股產生的獲利），還是成分股的配息，他認為配息仍以成分股配息為主比較妥當。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。