古林睿煬對日本繳代表作打響名號！韓媒：讓東京巨蛋沈默的怪物
亞冠賽首戰中華隊雖以0:4不敵日本，但此戰古林睿煬6.2局僅失1分好投，與在開賽送給日本打線16上16下，不僅引來日媒關注，連韓媒《體育朝鮮》更以「讓東京巨蛋沉默！」為題來介紹來自台灣的強投古林睿煬。
記者張志宇/綜合報導
《體育朝鮮》在文內表示，古林睿煬是中華職棒中的頂尖投手，在今年杭州亞運時，就曾對陣韓國隊主投2局並繳出無失分表現，昨在對陣日本的前5局更是送給日本15上15下的完美表現，瞬間將東京巨蛋變成「東京圖書館」。
此外韓媒更以「怪物般的投球」形容古林睿煬，雖遭到森下翔太全壘打狙擊失掉1分吞敗，但古林睿煬在此戰繳出代表作後，已正式為他在國際間打響名號，更被日媒形容，「台灣的鋼腕」、「日本未來的天敵」。
古林睿煬在2019年透過選秀加盟統一7-ELEVEn獅，在5年職棒生涯中，共出賽49場全部皆為先發登板，繳出22勝13敗、防禦率2.88的戰績，本季則是13場出賽均為先發登板，交出5勝2敗、防禦率1.80的優異成績，目前古林睿煬年資已有5年，根據中華職棒規定年資滿3年即可申請成為自由球員到國外發展。
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