金馬60／盤點歷年爭議！傅榆感言被視台獨　范冰冰因吹風機槓主辦

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男神金城武2008年曾被提名第45屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」，但入圍才不到7小時，金城武就被除名，原因出在「國籍」！原來，金城武一出生就入籍日本，拿的是日本護照和身份證，身為「日本人」的他，自然不符合年度「台灣」傑出電影工作者的條件。金馬獎執委會與評審討論後，決定取消他的入圍資格，他成了最短命的入圍者。此事也讓外界痛批金馬獎不夠嚴謹，才會出包。
范冰冰經紀人「偷」吹風機被追擊 放話旗下藝人不再出席金馬
范冰冰的經紀人穆曉光在第47屆金馬獎時，代替旗下藝人、入圍男主角的王學圻出席典禮，並住進執委會安排給入圍者的飯店，由於穆曉光很喜歡飯店的吹風機，他想到每個入圍者，都有被配給在飯店消費3千元的額度，於是他便將要價2千多元的吹風機帶走，想說可以從中扣除。沒想到，工作人員卻追他到機場想要回吹風機，只因消費金是給入圍者而非經紀人，頓時讓穆曉光成為順手牽羊者，也令他氣炸放話，以後旗下藝人絕不再出席金馬獎。
事後，范冰冰力挺經紀人，「如果一台吹風機，可以惹這麼大的風波的話，我也覺得是一件小題大作的事。」更放話年終要犒賞每位辛苦的工作人員一台「最貴的吹風機」，酸度破表。
藍正龍頒獎脫口「不準嘛」惹議 挨轟沒禮貌
第48屆金馬獎頒獎典禮上，藍正龍和金馬評審黃渤擔任最佳攝影奬頒獎人，他先是問身旁的黃渤：「我電影的攝影師跟賽德克是同一個，怎麼都沒入圍？」宣佈得獎名單時還脫口：「這不準嘛！」掀起不小風波。事後他也發文道歉，「想了一夜，我除了在金馬典禮上向領獎人道歉外，在這我要再次向趙非老師道歉…。」、「這句話的確有些不禮貌，但是這真的只是個玩笑而已。」強調一切是誤會，說「不準」並非看低獲獎影片，而是指自己的預測不準。
涂們頒獎時一句「中國台灣」 惹怒全台觀眾
大陸演員涂們搭檔惠英紅，頒發第55屆金馬獎最佳女主角獎時，涂們因傅榆的一番話「希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待」，他上台時便說出「特別榮幸再次來到中國台灣金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親。」一句「中國台灣」惹怒台灣人，掀起網路聲浪，當時的文化部長鄭麗君，事後也在臉書上發文表示，「這裡是台灣，不是『中國台灣』。」也讓金馬獎意外染上政治色彩。
導演傅榆領獎一句「盼台灣被當作獨立個體」 使得中國電影抵制金馬獎
金馬獎掀起最大爭議的，莫過於第55屆金馬獎最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》的導演傅榆，她在上台領獎時，發表感言「希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」然而這段話不但讓她被貼上「台獨」標籤，也挑起中國人敏感神經。出席金馬獎的中國影人，包含鄧超、胡歌、孫儷、周迅、徐崢等人紛紛在微博上轉發「中國，一點都不能少」，大動作表態。
金馬獎結束後，中國影人集體缺席金馬惜別酒會，中國導演張藝謀慶功宴更不准媒體進行採訪；原定在台待上數天的胡歌也提早返回中國；《如懿傳》記者會主角周迅、霍建華也以「不克出席」，臨時宣布取消，讓記者在現場乾等，氣氛超尷尬。從此中國的電影也不再參與金馬獎。
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