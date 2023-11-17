「藍白合」被指「搓圓仔湯」 台灣國告發馬朱侯柯4人涉犯選罷法
在野黨達成「藍白合」六點共識後，遭獨派人士「台灣國」理事長陳峻涵質疑，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲原本信誓旦旦參選到底，怎知在前總統馬英九，國民黨主席朱立倫居中協調，並以各部會做為期約標的，明顯的「搓圓仔湯」，今（17）日下午向台北地檢署按鈴告發「藍白合」四大要角馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》。
記者潘千詩／台北報導
國民黨、民眾黨15日為了誰正誰副展開第二次協商，民眾黨原本堅持以全民調決定，國民黨的底線是要加入政黨支持度，雙方就各項占比，討論2個半小時，最後在馬英九的見證下，最後決定由近期社會各界的全民調、加上雙方政黨各一份內參民調決定正副搭配，若在誤差範圍內，就是侯柯配。
不過，台灣國不滿，認為馬、朱、侯、柯政黨協商後的「藍白合」就是所謂的「搓圓仔湯」，涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》第84條，所以按鈴告發。
《總統副總統選舉罷免法》第84條規定「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣二百萬元以上二千萬元以下罰金。」
「候選人或具有候選人資格者，要求期約或收受賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定之競選活動者，亦同。」「預備犯前二項之罪者，處一年以下有期徒刑。」「犯第一項、前項之罪者，預備或用以行求期約或交付之賄賂，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」