五月天上海翻身開唱雪恥！驚見「大咖天王」坐台下點歌
五月天「好好好想見到你」演唱會持續隨著音樂往前行，總共在上海舉行8場演唱會的五月天，總共吸引64萬五迷參與其中，昨（16）日來到上海的第4場，迎來告五人擔任嘉賓，兩團帶來經典歌曲〈知足〉、〈愛人錯過〉，大五加小五「十全十美天團」再次同台合體嗨翻現場。當五月天獻上嘉賓驚喜，在點歌環節，換上任賢齊驚喜現身，站在台下點歌，不知情的五月天看到他又驚又喜，一場演唱會讓所有人都「相遇」。
記者吳雨婕／綜合報導
再度重返思念之地，五月天將感動化作誠意滿滿的歌單，〈盛夏光年〉、〈愛戀愛ING〉、〈派對動物〉、〈因為你所以我〉、〈突然好想你〉、〈為你寫下這首情歌〉，在唱到〈擁抱〉時，阿信對著台下的歌迷說：「別走～別走～請大家放心，五月天暫時不會走，你們要趕也趕不走。」演唱會來到第四個夜晚，氣氛一如既往的熱烈澎湃，一如以往的大合唱，五月天回想第一次來到上海，開記者會時還沒什麼人認識他們，被問及來上海最想做什麼事，他們回：「不知天高地厚的小夥子說，想在8萬人體育場開演唱會，聽完大家都笑了，那時的笑不一樣，連我們也都覺自己不知天高地厚，20年後的今天，接近結束的11月中，我們都站在這，你也來到這裡，一起唱、一起哭、一起跳。」
從8000人上海大舞台唱到8萬人的體育場，阿信感性地說：「如果五月天沒在虹口或8萬人開唱，我想我們唱的一樣開心，不管現場有多少人來，有時我們說朋友不嫌多，只要有一、兩個就夠了，有你們真心〈知足〉了。」此時〈知足〉音樂一下，嘉賓告五人從舞台緩緩升起，全場沸騰尖叫，而告五人為了擔任師兄演唱會，準備了亮麗造型登場，阿信說：「告五人氣場不同，經過多場萬人演唱會，場場爆滿又成功，變巨星級樂團，服裝預算也太幅提高了。」犬青則注意到五位師兄都穿上了冬衣，怪獸打趣笑說：「我們第一場照平常穿著上台，差點沒第二場，太凍了！」
當五月天獻上嘉賓驚喜，在點歌環節時，換上任賢齊給他們驚喜，站在台下點點歌，不知情的五月天看到任賢齊又驚又喜，除了點歌，任賢齊爆料往事，說：「20年前第一次和五月天來上海工作，我們去外灘逛完坐著車經過高架橋，經過八萬人體育場，五月天問我說這裡能開演唱會嗎？我說弟弟別傻了這邊太大了，好像沒人辦過，但因為你們這裡剛剛好，看似不可能被五月天一個一個實現，所以夢想是偉大的。」因此來到上海體育場看五月天表演特別感動，並點了充滿故事性的〈任意門〉獻給全場歌迷。